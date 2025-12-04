iSport.ua
Русский Українська

Директор команды Усика объяснил, зачем ему бой с Уайлдером

Представитель украинского чемпиона оценил значимость поединка с американцем.
Сегодня, 11:59       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Сергей Лапин, директор команды обладателя титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, объяснил, почему тот хочет провести бой против бывшего чемпиона Деонтея Уайлдера.

По его словам, поединок против именитого американца укрепит наследие украинского боксера.

Читай также: WBC позволил Усику провести добровольную защиту титула

"Уайлдер - это большое имя, которое можно добавить в рекорд Усика. Он один из самых опасных панчеров своего поколения, бывший чемпион мира и боец, известный всему боксерскому миру.

Победа над таким соперником укрепит наследие Усика и закрывает еще одну важную главу в истории супертяжелого дивизиона.

Это не просто бой. Это событие, которое привлечет огромное внимание фанатов, медиа и всей индустрии", - приводит слова Лапина Boxing King Media.

Ранее менеджер Уайлдера отреагировал на желание Усика устроить бой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Деонтей Уайлдер Сергей Лапин

