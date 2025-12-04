Директор команды Усика объяснил, зачем ему бой с Уайлдером
Сергей Лапин, директор команды обладателя титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, объяснил, почему тот хочет провести бой против бывшего чемпиона Деонтея Уайлдера.
По его словам, поединок против именитого американца укрепит наследие украинского боксера.
"Уайлдер - это большое имя, которое можно добавить в рекорд Усика. Он один из самых опасных панчеров своего поколения, бывший чемпион мира и боец, известный всему боксерскому миру.
Победа над таким соперником укрепит наследие Усика и закрывает еще одну важную главу в истории супертяжелого дивизиона.
Это не просто бой. Это событие, которое привлечет огромное внимание фанатов, медиа и всей индустрии", - приводит слова Лапина Boxing King Media.
Ранее менеджер Уайлдера отреагировал на желание Усика устроить бой.
