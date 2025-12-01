iSport.ua
Русский Українська

Менеджер Уайлдера отреагировал на желание Усика устроить бой

Представитель американского боксера оценил возможность проведения поединка.
Вчера, 23:49       Автор: Игорь Мищук
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Шелли Финкель, менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, прокомментировал слова обладателя титулов WBC, WBA и IBF Александра Усика о желании организовать бой с его клиентом.

Представитель американского боксера заявил, что они открыты к переговорам, если получат предложение о поединке.

Читай также: Усик назвал самого желаемого соперника на ближайший бой

"Усик - великий чемпион. У нас есть планы на следующий год, и мы хотели бы, чтобы Александр Усик был их частью.

Если мы получим правильное предложение, мы будем открыты для этого боя", - приводит слова Финкеля Sky Sports.

Ранее Уайлдер оценил вероятность боя с Энтони Джошуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Деонтей Уайлдер Шелли Финкель

Статьи по теме

Усик подтвердил намерение подраться с Полом в октагоне Усик подтвердил намерение подраться с Полом в октагоне
"Это временно": Усик высказался о потере статуса абсолютного чемпиона "Это временно": Усик высказался о потере статуса абсолютного чемпиона
"Не удивила": Усик оценил победу Уордли над Паркером "Не удивила": Усик оценил победу Уордли над Паркером
"Я помогу ему": Усик высказался о шансах Джошуа в бою с Фьюри "Я помогу ему": Усик высказался о шансах Джошуа в бою с Фьюри

Видео

НХЛ: Питтсбург разгромил Филадельфию, Баффало - Виннипег
НХЛ: Питтсбург разгромил Филадельфию, Баффало - Виннипег

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Вирер выиграла женскую индивидуальную гонку в Эстерсунде, украинки - вне топ-40
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки в Эстерсунде
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: матчи Эвертона, Манчестер Сити, Барселоны и кубковые встречи
просмотров

Последние новости

Европа22:22
Холанд быстрее всего в АПЛ покорил гроссмейстерский рубеж
Теннис21:56
Серена Уильямс близка к возвращению на корт
Бокс21:18
Чемпион мира в среднем весе попался на допинге
НБА20:42
Экс-звезда НБА объявил о завершении карьеры
Украина20:15
УХЛ: Одесчина одолела Крыжинку
Бокс19:58
Усик подтвердил намерение подраться с Полом в октагоне
Киберспорт19:55
Passion UA ​​Зинченко пробились в третью стадию "мажора" в Венгрии
Европа19:28
Реал сообщил о новой травме своего защитника
Другие страны19:17
Экс-форвард Ливерпуля спустя полгода разочаровался в Саудовской Аравии
Биатлон18:45
Биатлон-2025/2026: Вирер выиграла женскую индивидуальную гонку в Эстерсунде, украинки - вне топ-40
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK