Менеджер Уайлдера отреагировал на желание Усика устроить бой

Шелли Финкель, менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, прокомментировал слова обладателя титулов WBC, WBA и IBF Александра Усика о желании организовать бой с его клиентом.

Представитель американского боксера заявил, что они открыты к переговорам, если получат предложение о поединке.

Читай также: Усик назвал самого желаемого соперника на ближайший бой

"Усик - великий чемпион. У нас есть планы на следующий год, и мы хотели бы, чтобы Александр Усик был их частью.

Если мы получим правильное предложение, мы будем открыты для этого боя", - приводит слова Финкеля Sky Sports.

Ранее Уайлдер оценил вероятность боя с Энтони Джошуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!