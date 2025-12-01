Усик назвал самого желаемого соперника на ближайший бой
Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик назвал боксера, с которым хотел бы встретиться в ринге в следующем году.
По словам украинца, он желает провести поединок против бывшего чемпиона в дивизионе Деонтея Уайлдера.
Читай также: Усик признан лучшим боксером 2025 года по версии WBC
"Я продолжаю драться. В следующем году я хочу драться с Деонтеем Уайлдером. Для меня, я думаю, это интересно.
Этот парень - чемпион мира, очень известный парень, сильный парень. Он является одним из величайших супертяжеловесов последних десяти лет.
Я говорю это только сейчас, эксклюзивная информация. Я разговариваю со своей командой и говорю, что это мой первый вариант, первое имя. О втором варианте мы не говорим. Сейчас у меня есть только один человек - это Деонтей", - сказал Усик в комментарии Boxing King Media.
Отметим, также Усик раскрыл причину отказа от титула WBO.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!