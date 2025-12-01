Усик назвал самого желаемого соперника на ближайший бой

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик назвал боксера, с которым хотел бы встретиться в ринге в следующем году.

По словам украинца, он желает провести поединок против бывшего чемпиона в дивизионе Деонтея Уайлдера.

"Я продолжаю драться. В следующем году я хочу драться с Деонтеем Уайлдером. Для меня, я думаю, это интересно.

Этот парень - чемпион мира, очень известный парень, сильный парень. Он является одним из величайших супертяжеловесов последних десяти лет.

Я говорю это только сейчас, эксклюзивная информация. Я разговариваю со своей командой и говорю, что это мой первый вариант, первое имя. О втором варианте мы не говорим. Сейчас у меня есть только один человек - это Деонтей", - сказал Усик в комментарии Boxing King Media.

Отметим, также Усик раскрыл причину отказа от титула WBO.

