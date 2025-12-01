iSport.ua
Русский Українська

Усик признан лучшим боксером 2025 года по версии WBC

Украинскому чемпиону вручили награду на конвенции Всемирного боксерского совета.
Вчера, 20:58       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) был признан лучшим бойцом 2025 года по версии Всемирного боксерского совета.

Об этом сообщает Fightnews.com.

Читай также: Усик прибыл на конвенцию WBC в Таиланде

Украинскому боксеру была вручена награда на 63-й ежегодной конвенции WBC, которая проходит с 30 ноября по 5 декабря в Бангкоке, Таиланд, в отеле Marriott Marquis Queens Park.

Boxing Bob Newman
Boxing Bob Newman

В женской номинации аналогичную награду получила абсолютная чемпионка мира в первом полусреднем весе Кэти Тейлор (25-1, 6 КО).

Напомним, ранее Усик раскрыл причину отказа от титула WBO.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик WBC

Статьи по теме

Менеджер Уайлдера отреагировал на желание Усика устроить бой Менеджер Уайлдера отреагировал на желание Усика устроить бой
Усик назвал самого желаемого соперника на ближайший бой Усик назвал самого желаемого соперника на ближайший бой
"Мне это не интересно": Усик раскрыл причину отказа от титула WBO "Мне это не интересно": Усик раскрыл причину отказа от титула WBO
Усик прибыл на конвенцию WBC в Таиланде Усик прибыл на конвенцию WBC в Таиланде

Видео

ТОП-10 моментов НБА: данк Митчелла после сольного прохода возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: данк Митчелла после сольного прохода возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: топ-клубы УПЛ играют сегодня против Полтавы и Кривбасса
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров
УПЛ: Динамо сенсационно уступило Полтаве, Шахтер вырвал ничью против Кривбасса
просмотров

Последние новости

Европа00:30
Дезире Дуэ вручили награду Golden Boy-2025
Вчера, 23:49
Бокс23:49
Менеджер Уайлдера отреагировал на желание Усика устроить бой
Европа23:21
Зинченко возобновил тренировки в общей группе
Бокс22:48
Усик назвал самого желаемого соперника на ближайший бой
Украина22:30
Календарь Шахтера: "горняки" завершили вничью матч с Кривбассом в УПЛ
Бокс22:10
Бокс: расписание боев
Бокс21:59
Бой Теофимо Лопеса и Шакура Стивенсона официально анонсирован
Украина21:30
Лучшие бомбардиры УПЛ-2025/26: Климчук и Обах остаются лидерами
Украина21:20
Таблица УПЛ: Шахтер продолжает лидировать, ЛНЗ и Полесье приблизились, Динамо - все еще седьмое
Бокс20:58
Усик признан лучшим боксером 2025 года по версии WBC
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK