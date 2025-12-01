Усик признан лучшим боксером 2025 года по версии WBC

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) был признан лучшим бойцом 2025 года по версии Всемирного боксерского совета.

Об этом сообщает Fightnews.com.

Читай также: Усик прибыл на конвенцию WBC в Таиланде

Украинскому боксеру была вручена награда на 63-й ежегодной конвенции WBC, которая проходит с 30 ноября по 5 декабря в Бангкоке, Таиланд, в отеле Marriott Marquis Queens Park.

Boxing Bob Newman

В женской номинации аналогичную награду получила абсолютная чемпионка мира в первом полусреднем весе Кэти Тейлор (25-1, 6 КО).

Напомним, ранее Усик раскрыл причину отказа от титула WBO.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!