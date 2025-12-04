"Ублюдок": Кроуфорд набросился с критикой на президента WBC из-за лишения титула

Бывший абсолютный чемпион суперсреднего дивизиона Теренс Кроуфорд обратился к президенту WBC Маурисио Сулейману, резко отреагировав на решение организации отобрать у него титул.

Ранее стало известно, что Всемирный боксерский совет лишил американского боксера своего пояса из-за неуплаты комиссионных.

Читай также: Кроуфорд больше не абсолют - WBC отобрала у него пояс

"Раз ты уже получил чертов зеленый пояс WBC, это ни черта не значит. Настоящий, б***ь, пояс - это пояс The Ring, который достается бесплатно. Ублюдок, о чем ты, б***ь, говоришь? Ты хочешь, чтобы я платил тебе больше, чем другим санкционированным организациям, потому что ты считаешь себя лучше, чем они.

Какого черта все санкционированные организации согласились на одинаковую сумму, а ты сидишь там, с*кин сын, и говоришь, что я должен перед тобой извиняться? Иди н***й, оплачивай счет. В любом случае, это все равно трофей. Н***я я тебе плачу каждый раз, когда выхожу на чертов ринг?

Маурисио, я тебя уважаю. Я тебя уважаю, потому что все в мире знают, что ты болел за Канело. Ты был зол, что я избил Канело. Все нормально, такое случается, знаешь, но будь ты настоящим фанатом этого вида спорта, ты бы поздравил, а не стоял с той улыбкой, злым и надутым.

Но слушай, ты должен взять деньги и должен быть благодарен и счастлив, что я носил твой пояс как твой чемпион. У них там свои рейтинговые системы, где боксеры могут быть обязательными претендентами годами, как Бенавидес. Они ведь не лишают таких бойцов титулов. Но я отдам должное IBF. Они меня лишили. Они не дали мне времени - просто лишили. Хотя я и не планировал возвращаться в этот вес. Но они сделали свое дело, сделали то, что должны были.

А WBC ты никогда не видел, чтобы они лишили, знаешь, Канело из-за ситуации с Бенавидесом. Он был обязательным претендентом сколько? Почти два года? Это безумие", - сказал Кроуфорд.

Ранее сообщалось, что Альварес собирается получить реванш от Кроуфорда.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!