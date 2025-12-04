iSport.ua
Русский Українська

"Ублюдок": Кроуфорд набросился с критикой на президента WBC из-за лишения титула

Именитый боец высказал все, что думает о решении Всемирного боксерского совета.
Сегодня, 12:48       Автор: Игорь Мищук
Теренс Кроуфорд / Getty Images
Теренс Кроуфорд / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион суперсреднего дивизиона Теренс Кроуфорд обратился к президенту WBC Маурисио Сулейману, резко отреагировав на решение организации отобрать у него титул.

Ранее стало известно, что Всемирный боксерский совет лишил американского боксера своего пояса из-за неуплаты комиссионных.

Читай также: Кроуфорд больше не абсолют - WBC отобрала у него пояс

"Раз ты уже получил чертов зеленый пояс WBC, это ни черта не значит. Настоящий, б***ь, пояс - это пояс The Ring, который достается бесплатно. Ублюдок, о чем ты, б***ь, говоришь? Ты хочешь, чтобы я платил тебе больше, чем другим санкционированным организациям, потому что ты считаешь себя лучше, чем они.

Какого черта все санкционированные организации согласились на одинаковую сумму, а ты сидишь там, с*кин сын, и говоришь, что я должен перед тобой извиняться? Иди н***й, оплачивай счет. В любом случае, это все равно трофей. Н***я я тебе плачу каждый раз, когда выхожу на чертов ринг?

Маурисио, я тебя уважаю. Я тебя уважаю, потому что все в мире знают, что ты болел за Канело. Ты был зол, что я избил Канело. Все нормально, такое случается, знаешь, но будь ты настоящим фанатом этого вида спорта, ты бы поздравил, а не стоял с той улыбкой, злым и надутым.

Но слушай, ты должен взять деньги и должен быть благодарен и счастлив, что я носил твой пояс как твой чемпион. У них там свои рейтинговые системы, где боксеры могут быть обязательными претендентами годами, как Бенавидес. Они ведь не лишают таких бойцов титулов. Но я отдам должное IBF. Они меня лишили. Они не дали мне времени - просто лишили. Хотя я и не планировал возвращаться в этот вес. Но они сделали свое дело, сделали то, что должны были.

А WBC ты никогда не видел, чтобы они лишили, знаешь, Канело из-за ситуации с Бенавидесом. Он был обязательным претендентом сколько? Почти два года? Это безумие", - сказал Кроуфорд.

Ранее сообщалось, что Альварес собирается получить реванш от Кроуфорда.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Теренс Кроуфорд Маурисио Сулейман WBC

Статьи по теме

IBF отреагировала на добровольную защиту Усика по линии WBC IBF отреагировала на добровольную защиту Усика по линии WBC
WBC позволил Усику провести добровольную защиту титула WBC позволил Усику провести добровольную защиту титула
Кроуфорд больше не абсолют - WBC отобрала у него пояс Кроуфорд больше не абсолют - WBC отобрала у него пояс
Усик признан лучшим боксером 2025 года по версии WBC Усик признан лучшим боксером 2025 года по версии WBC

Видео

Неймар оформил первый хет-трик за три с половиной года
Неймар оформил первый хет-трик за три с половиной года

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Ботн выиграл индивидуальную гонку, завтра в Эстерсунде состоится женский спринт
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки в Эстерсунде
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: матчи Манчестер Юнайтед в АПЛ, Милана в Кубке Италии, поединки Кубка Испании
просмотров

Последние новости

Формула 118:47
Единственный новичок сезона-2026 примет участие в Гран-при Абу-Даби
Европа18:36
Британский гранд представил нового тренера
Киберспорт18:17
NaVi попробуют прервать серию поражений против Mouz в плей-офф BLAST Slam V
Европа18:06
Ливерпуль рассмотрит трансфер нападающего из Бундеслиги
Европа17:50
Арсенал подписал близнецов полузащитников
Теннис17:30
Следующая россиянка сбежала из-под нейтрального флага
Европа17:10
Украинский легионер резко прибавил в цене
Биатлон16:38
Украина определилась с составом на женский спринт в Эстерсунде
Другие16:05
Международная федерация самбо допустила террористов на свои турниры
Формула 115:33
Ферстаппен - о чемпионском трофее: У меня дома четыре таких
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK