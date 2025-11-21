Альварес собирается получить реванш от Кроуфорда

Мексиканец заявил, что ведет переговоры о повторном поединке с американцем.

Бывший абсолютный чемпион суперсреднего дивизиона Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) хочет провести реванш с Теренсом Кроуфордом (42-0, 31 КО), который отобрал у него титулы.

Об этом сообщает The Ring.

Читай также: "Много сюрпризов": Турки заинтриговал заявлением о будущем Кроуфорда

Канело заявил мексиканскому телеканалу TV Azteca, что ведет переговоры по поводу второго поединка, который собираются организовать в 2026 году.

‼️ Canelo Alvarez has declared that he wants to rematch Terence Crawford next, and said the second fight is now in negotiations for 2026. pic.twitter.com/8jNG4TZaif — Ring Magazine (@ringmagazine) November 21, 2025

Напомним, что в сентябре этого года Кроуфорд одержал победу над Альваресом единогласным решением судей со счетом 116:112, 115:113, 115:113.

Ранее Кроуфорд рассказал, за счет чего одолел Альвареса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!