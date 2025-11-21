Альварес собирается получить реванш от Кроуфорда
Бывший абсолютный чемпион суперсреднего дивизиона Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) хочет провести реванш с Теренсом Кроуфордом (42-0, 31 КО), который отобрал у него титулы.
Об этом сообщает The Ring.
Канело заявил мексиканскому телеканалу TV Azteca, что ведет переговоры по поводу второго поединка, который собираются организовать в 2026 году.
‼️ Canelo Alvarez has declared that he wants to rematch Terence Crawford next, and said the second fight is now in negotiations for 2026. pic.twitter.com/8jNG4TZaif— Ring Magazine (@ringmagazine) November 21, 2025
Напомним, что в сентябре этого года Кроуфорд одержал победу над Альваресом единогласным решением судей со счетом 116:112, 115:113, 115:113.
