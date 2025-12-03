Кроуфорд больше не абсолют - WBC отобрала у него пояс

Всемирный боксерский совет (WBC) отобрал у абсолютного чемпиона Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) титула WBC во втором среднем весе.

Это случилось из-за того, что Теренс не уплатил комиссионные, сообщает The Ring.

Таким образом Кроуфорд потерял статус абсолютного чемпиона мира.

WBC теперь официально назначил бой Хамза Шираз против Кристиана Мбилли, которые разыграют вакантный пояс., в то же время Лестер Мартинес станет обязательным претендентом.

Напомним, что титул Кроуфорд получил лишь в сентябре, победив Сауля Альвареса единогласным решением судей в бою за звание абсолютного чемпиона.

