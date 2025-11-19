Кроуфорд был готов драться с Полом, но блогер договорился с Джошуа

Накиса Бидариан, промоутер блогера Джейка Пола, заявил, что соперником его клиента в ближайшем бою мог стать абсолютный чемпион суперсреднего дивизиона Теренс Кроуфорд.

По его словам, когда стало понятно, что поединок с Джервонтой Дэвисом не состоится, они рассматривали именитого американца в качестве оппонента и тот согласился выйти в ринг. Однако в итоге они договорились о бое с Энтони Джошуа.

"Как только мы поняли, что отказываемся от поединка с Джервонтой Дэвисом, у нас уже был список соперников. И три имени, которые больше всего понравились Джейку, были Райан Гарсия, Теренс Кроуфорд и Энтони Джошуа.

Вероятно, было около 30 бойцов, которые согласились драться с Джейком. Одним из них был Эй Джей, другим - Кроуфорд, и мы пришли к соглашению именно с Джошуа. Но Кроуфорд был готов, на 100%", - приводит слова Бидариана TMZ Sports.

Бой Джошуа с Полом должен состояться 19 декабря в Майами, США.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри сделал неожиданный прогноз на бой Джошуа с Полом.

