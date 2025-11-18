iSport.ua
"Это настоящий бой в тяжёлом весе": Инсайдер - о подготовке Джошуа к поединку с Полом

Раскрыта причина серьёзного подхода к бою от британца.
Вчера, 13:05       Автор: Валентина Чорноштан
Энтони Джошуа / Getty Images
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа проведёт бой против боксирующего блогера Джейка Пола.

Отмечается, что поединок состоится 19 декабря в Майами, США.

Боксерский инсайдер Майк Коппинджер объяснил, почему Энтони Джошуа подойдёт к бою против Джейка Пола с полной серьёзностью:

"Если вы критиковали уровень оппозиции Джейка Пола - а я это делал - вам следует быть последовательными и отдать ему должное за то, что он принял огромный вызов. Энтони Джошуа здесь не для того, чтобы играть в игры и выходить расслабленным, как многие предполагают. Мы видели, что он сделал с Нганну, и у него есть потенциальный мегафайт с Фьюри, который нужно сохранить.

Будет очень тяжело продать бой против Тайсона Фьюри в следующем году, если поединок с новичком в боксе пройдёт всю дистанцию. Это настоящий бой в тяжёлом весе", — написал инсайдер в социальной сети X.

Добавим, что ранее британский боксёр объяснил, зачем ему бой с Полом.

