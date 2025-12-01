iSport.ua
Пол - о бою с Джошуа: "Он рассыплется, если пропустит удары"

Обещает шоу в бою.
Вчера, 09:22       Автор: Валентина Чорноштан
Джейк Пол / Getty Images
Джейк Пол / Getty Images

Боксирующий блогер Джейк Пол для The Ring рассказал о своих сильных сторонах перед боем с Энтони Джошуа, который пройдет 19 декабря.

"Я быстрый, ловкий, у меня отличная работа ног, крепкий подбородок, и я могу выдерживать удары. У меня сердце льва, скрытые нокаутирующие удары, я много и хорошо работаю по корпусу. Люди недооценивают мой джеб.

Джошуа — один из лучших супертяжеловесов всех времен, но я считаю, что бой против меньшего соперника часто сложнее для супертяжеловеса из-за разницы в скорости. Вся эта сила — это хорошо, но мне нужно избегать только одного точного удара в течение восьми раундов. Я могу это сделать.

Я знаю, что могу работать джебом, уклоняться, постепенно разбирать его и набирать очки, превратив этот бой в настоящее большое состязание. Люди говорят, что уважают меня за то, что я выхожу на ринг. Нет, уважайте меня за то, что я собираюсь победить.

На тысячу процентов Энтони испытывает больше давления на себе. Это то, что будет тяготеть на нём. Я выйду и смогу драться свободно. Если он начнет пропускать удары и проигрывать раунды, думаю, он рассыплется", — цитирует слова американца издание.

Напомним, что Джошуа последний раз выходил в ринг 21 сентября 2024 года, когда на Уэмбли досрочно проиграл Даниэлю Дюбуа.

Ранее промоутер Джошуа спрогнозировал, за сколько раундов тот расправится с Полом.

