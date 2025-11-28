"Нужно будет завязывать": Промоутер предостерег Джошуа перед боем с Полом

Промоутер Фрэнк Уоррен высказался по поводу будущего боя между бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа и блогером Джейком Полом.

По мнению функционера, британскому боксеру в случае неудачного выступления стоит будет задуматься о завершении карьеры.

"Если Джошуа будет плохо смотреться против Пола, учитывая тот опыт, который у него есть, и тот опыт, который есть у Джейка, тогда, как по мне, ему нужно будет завязывать с боксом.

У меня традиционный опыт в боксе, и я понимаю, что хороший большой боец побьет хорошего маленького боксера. Но Эй Джей выглядел не очень хорошо в своем последнем бою, Даниэль Дюбуа полностью его разобрал.

У Джейка Пола всего 13 боев, и все. Он поднимается в уровне. Его все обвиняют в том, что он избегает соперников, но нужно учитывать, что он действительно находится в зале, тренируется и уже давно является лицензированным боксером.

Это огромный, огромный шаг вперед для Пола. Драться против прирожденного супертяжеловеса, большого парня, двукратного чемпиона мира в супертяжелом весе, олимпийского чемпиона - все это делает этот шаг просто огромным. И он выйдет большим андердогом, очень большим андердогом. Но все будут смотреть этот бой", - приводит слова Уоррена Sky Sports.

Бой Джошуа с Полом должен состояться 19 декабря в Майами, США.

