Усик подтвердил намерение подраться с Полом в октагоне

Украинец пообещал молиться, чтобы Джошуа не убил шоумена в ближайшем поединке.

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поделился мнением по поводу боя между экс-чемпионом дивизиона Энтони Джошуа и блогером Джейком Полом.

Украинский боксер отметил, что не видит шансов для шоумена, но надеется, что с ним будет все хорошо после поединка, поскольку сам хочет встретиться с ним в октагоне.

"Если Джошуа победит, он убьет этого парня. Слушайте, может быть много вопросов, но у меня только один ответ. Энтони Джошуа - олимпийский чемпион. Джек Пол - это спортсмен, ютубер, шоумен. Роллс-Ройс против Фиата. Это все бизнес, большие деньги.

Нужно ли молиться за Пола? Да. Я буду молиться за Джейка Пола, потому что хочу сразиться с ним в октагоне", - сказал Усик в комментарии iFL TV.

Бой Джошуа с Полом должен состояться 19 декабря в Майами, США.

