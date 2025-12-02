iSport.ua
Усик подтвердил намерение подраться с Полом в октагоне

Украинец пообещал молиться, чтобы Джошуа не убил шоумена в ближайшем поединке.
Сегодня, 19:58       Автор: Игорь Мищук
Джейк Пол и Александр Усик / Getty Images
Джейк Пол и Александр Усик / Getty Images

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поделился мнением по поводу боя между экс-чемпионом дивизиона Энтони Джошуа и блогером Джейком Полом.

Украинский боксер отметил, что не видит шансов для шоумена, но надеется, что с ним будет все хорошо после поединка, поскольку сам хочет встретиться с ним в октагоне.

Читай также: "Я помогу ему": Усик высказался о шансах Джошуа в бою с Фьюри

"Если Джошуа победит, он убьет этого парня. Слушайте, может быть много вопросов, но у меня только один ответ. Энтони Джошуа - олимпийский чемпион. Джек Пол - это спортсмен, ютубер, шоумен. Роллс-Ройс против Фиата. Это все бизнес, большие деньги.

Нужно ли молиться за Пола? Да. Я буду молиться за Джейка Пола, потому что хочу сразиться с ним в октагоне", - сказал Усик в комментарии iFL TV.

Бой Джошуа с Полом должен состояться 19 декабря в Майами, США.

Ранее Усик назвал самого желаемого соперника на ближайший бой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Александр Усик Джейк Пол

