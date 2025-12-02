iSport.ua
"Я помогу ему": Усик высказался о шансах Джошуа в бою с Фьюри

Украинский чемпион поделился мнением о поединке его двух бывших соперников.
Сегодня, 00:58       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик и Энтони Джошуа / Getty Images
Александр Усик и Энтони Джошуа / Getty Images

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик рассказал о тренировках его бывшего соперника и экс-чемпиона Энтони Джошуа с его командой.

При этом украинский боксер отметил, что Эй Джею по силам справиться с Тайсоном Фьюри в их потенциальном бою.

Читай также: Промоутер Джошуа спрогнозировал, за сколько раундов тот расправится с Полом

"Тренирую ли я Джошуа? Нет, нет, я не тренер. Я друг. Да, я друг. У меня очень профессиональный тренер, он не один, это команда.

Сейчас мы с Энтони как друзья. Если мы можем, если я могу помочь моим оппонентам, я помогаю. Сейчас это возможно, мы с Энтони будем в лагере две недели. Да, мы тренируемся вместе. Энтони делает свою работу, я свою, но мы работаем вместе.

Может ли Джошуа выиграть бой у Фьюри? Да. Я помогу ему", - сказал Усик в комментарии Boxing King Media.

Напомним, ранее Турки Аль аш-Шейх анонсировал два боя Джошуа в следующем году, намекнув на поединок с Фьюри.

