Промоутер Джошуа спрогнозировал, за сколько раундов тот расправится с Полом

Эдди Хирн уверен, что его подопечный уничтожит блогера, иначе придется завершать карьеру.
Сегодня, 01:10       Автор: Игорь Мищук
Джейк Пол и Энтони Джошуа / Getty Images
Джейк Пол и Энтони Джошуа / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, поделился ожиданиями от будущего боя против блогера Джейка Пола.

Представитель британского боксера отметил, что в случае поражения им придется уйти на пенсию, но считает, что его подопечному должно хватить двух раундов, чтобы разобраться с соперником.

Читай также: "Нужно будет завязывать": Промоутер предостерег Джошуа перед боем с Полом

"Пол входит в топ-50 мирового рейтинга в тяжелом весе. Сейчас он настоящий боец ​​в тяжелом весе. Я просто не думаю, что он боец ​​мирового класса, и я не думаю, что есть какой-то боец ​​в тяжелом весе, который не является боксером мирового класса и может подняться в супертяжелый вес и победить Энтони Джошуа.

Может быть, я ошибаюсь. Если я ошибаюсь, то думаю, что мое время вышло. Не только мы с Эй Джеем уйдем на пенсию, думаю, что нам всем тогда следует уйти на пенсию. Эй Джей, бремя бокса лежит на твоих плечах, друг.

Я действительно верю, что это будет полное уничтожение. Это настоящий бой. Это санкционированный поединок. Абсолютно незаконно иметь какие-либо договоренности о том, как будет проходить бой. Все честно для Пола. Он подписался на настоящий бой. Менее чем через минуту после этого боя он подумает: "Что же я натворил?" И что еще важнее: "Что же мне делать?" В этом бою для Джейка Пола нет спасения. Вы очень быстро поймете, о чем идет речь. И это будет неприятно.

Эй Джею неинтересно действовать пассивно. Он на это не способен. Он не может этого делать, потому что как только он почувствует слабость, как только почувствует запах крови, он отпустит руки. А как только он отпустит руки в этом бою, у Пола возникнет серьезная проблема.

Будет ли Джошуа присматриваться к нему хотя бы минуту? Возможно. Но если Пол проявит хоть малейший признак агрессии, бой окончен. А если нет, его изобьют и уложат. Я бы сказал, что за два раунда - это справедливо для Джошуа. Я был бы разочарован, если бы Эй Джей не одолел его за два раунда", - приводит слова Хирна Sky Sports.

Бой Джошуа с Полом должен состояться 19 декабря в Майами, США.

Ранее сообщалось, что Джошуа и Пол сошлись в первой дуэли взглядов перед боем.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Эдди Хирн Джейк Пол

