Джошуа и Пол сошлись в первой дуэли взглядов перед боем

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) в своем ближайшем бою встретится в ринге с боксирующим блогером Джейком Полом (12-1, 7 KO).

Поединок состоится 19 декабря в Майами и будет транслироваться на Netflix.

В пятницу, 21 ноября, будущие соперники провели дебютную встречу перед боем, в ходе которой устроили традиционную дуэль взглядов.

Джошуа последний раз выходил в ринг в сентябре прошлого года, когда потерпел поражение нокаутом от Даниэля Дюбуа.

Пол ранее планировал в ноябре драться с чемпионом мира по версии WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом, однако у боксера возникли проблемы с законом из-за очередного обвинения в избиении девушки.

Ранее Пол сделал смелый прогноз на бой с Джошуа.

