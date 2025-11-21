iSport.ua
Джошуа и Пол сошлись в первой дуэли взглядов перед боем

Соперники проведут поединок 19 декабря.
21 ноября, 22:59       Автор: Игорь Мищук
Джейк Пол и Энтони Джошуа / Getty Images
Джейк Пол и Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) в своем ближайшем бою встретится в ринге с боксирующим блогером Джейком Полом (12-1, 7 KO).

Поединок состоится 19 декабря в Майами и будет транслироваться на Netflix.

Читай также: "Было просто феноменально": Джошуа рассказал о сотрудничестве с командой Усика

В пятницу, 21 ноября, будущие соперники провели дебютную встречу перед боем, в ходе которой устроили традиционную дуэль взглядов.

Джошуа последний раз выходил в ринг в сентябре прошлого года, когда потерпел поражение нокаутом от Даниэля Дюбуа.

Пол ранее планировал в ноябре драться с чемпионом мира по версии WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом, однако у боксера возникли проблемы с законом из-за очередного обвинения в избиении девушки.

Ранее Пол сделал смелый прогноз на бой с Джошуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

