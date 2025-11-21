"Было просто феноменально": Джошуа рассказал о сотрудничестве с командой Усика

Британский боксер готовился к бою с Полом в лагере украинского чемпиона.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа подтвердил свое сотрудничество с командой Александра Усика.

Британский боксер рассказал, что тренировался в лагере украинца перед поединком с блогером Джейком Полом.

"Нет, я не буду тренироваться у Бена Дэвисона. Я сказал, что Лондон меня немного отвлекает, поэтому меня пригласила тренироваться команда Усика. Я был в Испании, мы хорошо потренировались там. Усик один из лучших в мире, и это не только его заслуга, но и его команды, которая его окружает.

Поэтому я связался с ними, и понял, как кто-то добился таких успехов. Было просто феноменально. Это был отличный опыт, и это очень сложно.

Я с командой Усика уже пару месяцев. Я не спаррингую с Усиком. Он сейчас где-то в другом месте тренируется. Он был в тренировочном лагере, но он то приходил, то уходил. Так что сейчас он тренируется где-то в другом месте", - приводит слова Джошуа Express.

Напомним, что бой Джошуа с Полом должен состояться 19 декабря в Майами, США.

