IBF отреагировала на добровольную защиту Усика по линии WBC

Боксерская организация озвучила свою позицию по следующему бою своего чемпиона.
Сегодня, 10:57       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Международная боксерская федерация (IBF) отреагировал на решение Всемирного боксерского совета (WBC) позволить обладателю титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александру Усику провести добровольную защиту.

Украинский боксер собирается устроить бой против американского экс-чемпиона Деонтея Уайлдера, а в IBF заявили, что не будут препятствовать проведению этого поединка.

Усик высказался о потере статуса абсолютного чемпиона.

"IBF не является следующей в ротации. Для нас это было бы проблемой только в том случае, если бы мы назначали обязательную защиту титула IBF", - приводит слова представителя организации Sky Sports.

Ранее Усик высказался о потере статуса абсолютного чемпиона.

