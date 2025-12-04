IBF отреагировала на добровольную защиту Усика по линии WBC
Боксерская организация озвучила свою позицию по следующему бою своего чемпиона.
Международная боксерская федерация (IBF) отреагировал на решение Всемирного боксерского совета (WBC) позволить обладателю титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александру Усику провести добровольную защиту.
Украинский боксер собирается устроить бой против американского экс-чемпиона Деонтея Уайлдера, а в IBF заявили, что не будут препятствовать проведению этого поединка.
"IBF не является следующей в ротации. Для нас это было бы проблемой только в том случае, если бы мы назначали обязательную защиту титула IBF", - приводит слова представителя организации Sky Sports.
Ранее Усик высказался о потере статуса абсолютного чемпиона.
