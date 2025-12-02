"Это временно": Усик высказался о потере статуса абсолютного чемпиона

Украинского боксера не особо беспокоит отказ от одного из титулов.

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал потерю статуса абсолютного чемпиона дивизиона после отказа от пояса WBO.

Украинский боксер выступил во время конвенции Всемирного боксерского совета (WBC) в Таиланде, заявив, что это временно.

"Я рад быть здесь. Слушайте, у меня есть четыре пояса, да? Теперь три. Многие люди говорят: "Эй, ты не абсолютный чемпион". Окей, это временно.

У меня четыре пояса, но мой любимый - зеленого цвета, всегда. Маурисио Сулейман, спасибо за все, что ты делаешь. Мне нравится Таиланд. Я здесь впервые, но я вернусь, спасибо", - сказал Усик.

Напомним, Усик освободил титул WBO, а обладатель временного пояса организации Фабио Уордли был повышен до статуса полноценного чемпиона.

