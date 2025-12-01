Усик прибыл на конвенцию WBC в Таиланде

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC, IBF, IBO Александр Усик прибыл в Таиланд на ежегодную боксерскую конвенцию WBC.

В этом году конвенция проходит с 30 ноября по 5 декабря 2025 года в отеле Marriott Marquis Queens Park.

По приезду украинского боксера его встретил президент организации Маурисио Сулейман.

Пресс-служба WBC опубликовала видео с прибытием Усика и подписала пост:

"Один из величайших супертяжеловесов всех времен посетил конвенцию WBC в Таиланде. Играйте в шахматы, а не в шашки".

Ранее временный чемпион WBC в супертяжёлом весе бросил вызов Усику.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!