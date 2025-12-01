iSport.ua
Русский Українська

Усик прибыл на конвенцию WBC в Таиланде

На 63-й конвенции.
Вчера, 10:20       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC, IBF, IBO Александр Усик прибыл в Таиланд на ежегодную боксерскую конвенцию WBC.

В этом году конвенция проходит с 30 ноября по 5 декабря 2025 года в отеле Marriott Marquis Queens Park.

По приезду украинского боксера его встретил президент организации Маурисио Сулейман.

Пресс-служба WBC опубликовала видео с прибытием Усика и подписала пост:
"Один из величайших супертяжеловесов всех времен посетил конвенцию WBC в Таиланде. Играйте в шахматы, а не в шашки".

Ранее временный чемпион WBC в супертяжёлом весе бросил вызов Усику.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик WBC

Статьи по теме

Менеджер Уайлдера отреагировал на желание Усика устроить бой Менеджер Уайлдера отреагировал на желание Усика устроить бой
Усик назвал самого желаемого соперника на ближайший бой Усик назвал самого желаемого соперника на ближайший бой
Усик признан лучшим боксером 2025 года по версии WBC Усик признан лучшим боксером 2025 года по версии WBC
Дезире Дуэ вручили награду Golden Boy-2025 Дезире Дуэ вручили награду Golden Boy-2025

Видео

ТОП-10 моментов НБА: данк Митчелла после сольного прохода возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: данк Митчелла после сольного прохода возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: топ-клубы УПЛ играют сегодня против Полтавы и Кривбасса
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров
УПЛ: Динамо сенсационно уступило Полтаве, Шахтер вырвал ничью против Кривбасса
просмотров

Последние новости

Европа00:30
Дезире Дуэ вручили награду Golden Boy-2025
Вчера, 23:49
Бокс23:49
Менеджер Уайлдера отреагировал на желание Усика устроить бой
Европа23:21
Зинченко возобновил тренировки в общей группе
Бокс22:48
Усик назвал самого желаемого соперника на ближайший бой
Украина22:30
Календарь Шахтера: "горняки" завершили вничью матч с Кривбассом в УПЛ
Бокс22:10
Бокс: расписание боев
Бокс21:59
Бой Теофимо Лопеса и Шакура Стивенсона официально анонсирован
Украина21:30
Лучшие бомбардиры УПЛ-2025/26: Климчук и Обах остаются лидерами
Украина21:20
Таблица УПЛ: Шахтер продолжает лидировать, ЛНЗ и Полесье приблизились, Динамо - все еще седьмое
Бокс20:58
Усик признан лучшим боксером 2025 года по версии WBC
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK