iSport.ua
Русский Українська

Кабайел бросил вызов Усику: "Лучший бой для болельщиков"

Немецкий претендент заговорил о супербое с украинцем.
Вчера, 14:24       Автор: Валентина Чорноштан
Агит Кабайел / Getty Images
Агит Кабайел / Getty Images

Временный чемпион WBC в супертяжёлом весе Агит Кабайел для Sky Sports (26-0, 18 КО) поделился мыслями о проведении боя против чемпиона WBC, WBA и IBF в супертяжёлом весе Александра Усика (24-0, 15 КО).

"Думаю, что когда команда Усика это поймёт, он скажет: „Я буду драться с тобой“.

Усик не назвал моего имени на ринге после победы над Дюбуа. Он будет драться с другими ребятами. Я не знаю, почему он не назвал моё имя. Думаю, что когда я проведу ещё один или два боя в Германии, я буду готов к Усику. Я люблю большие вызовы.

Он никогда не проигрывал в своей карьере, я никогда не проигрывал в своей карьере. Я думаю, что это лучший бой для болельщиков".

Также боксер рассказал о боксе в Германии:

"Моя мечта — вернуть бокс в Германию. Эра Кабайела началась. В Германии все поддерживают Кабайела. Германия — это большой рынок. Думаю, что когда я буду драться с самым известным боксером, мы соберём полный стадион".

Напомним, что 10 января в Германии Агит проведёт бой против Дамиана Книбы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик агит кабайел

Статьи по теме

Итаума уверен, что Усик освободит титулы, чтобы не драться с ним Итаума уверен, что Усик освободит титулы, чтобы не драться с ним
Альварес выбыл из рейтинга P4P от The Ring, Усик - второй Альварес выбыл из рейтинга P4P от The Ring, Усик - второй
Джейк Пол отреагировал на совместные тренировки Джошуа и Усика Джейк Пол отреагировал на совместные тренировки Джошуа и Усика
Усик: Поздравляю Головкина с назначением на должность президента World Boxing Усик: Поздравляю Головкина с назначением на должность президента World Boxing

Видео

ТОП-10 моментов НБА: решающий блок-шот Блэка возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: решающий блок-шот Блэка возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Олейникова впервые в ТОП-100 рейтинга
просмотров
Футбол сегодня: продолжение тура УПЛ, Милан примет Лацио, Байер будет противостоять Боруссии Д, Монако встретится с ПСЖ
просмотров
УПЛ: Кудровка будет гостить у ЛНЗ, Верес примет Карпаты
просмотров
Лига чемпионов: Ливерпуль опозорился с ПСВ, Тоттенхэм проиграл перестрелку с ПСЖ, Атлетико дожал Интер
просмотров

Последние новости

Европа12:28
Барселона стремится переподписать сына экс-бомбардира
НБА11:54
ТОП-10 моментов НБА: решающий блок-шот Блэка возглавил рейтинг
Украина11:19
Дуэт функционеров УАФ получил наказание за дисквалификацию Синчука
Футзал10:55
Экстра-лига по футзалу: Киев Футзал примет Кардинал, ХИТ встретится с Соколом, Авалон будет противостоять Сухой Балке
Формула 110:43
Бывший пилот Формулы-1 попал в изолятор
Украина10:15
УПЛ: Кудровка будет гостить у ЛНЗ, Верес примет Карпаты
Европа09:58
Милан положил глаз на таланта из Лиги 1
Другие страны09:25
Неймар вместо операции оформил гол+пас за Сантос
НБА08:59
НБА: Лейкерс переиграли Даллас, Клипперс уступили Мемфису, а Нью-Йорк победил Милуоки
НХЛ08:22
НХЛ: Даллас одолел Юту, Питтсбург дожал Коламбус, Миннесота прервала серию Колорадо
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK