Кабайел бросил вызов Усику: "Лучший бой для болельщиков"

Временный чемпион WBC в супертяжёлом весе Агит Кабайел для Sky Sports (26-0, 18 КО) поделился мыслями о проведении боя против чемпиона WBC, WBA и IBF в супертяжёлом весе Александра Усика (24-0, 15 КО).

"Думаю, что когда команда Усика это поймёт, он скажет: „Я буду драться с тобой“.

Усик не назвал моего имени на ринге после победы над Дюбуа. Он будет драться с другими ребятами. Я не знаю, почему он не назвал моё имя. Думаю, что когда я проведу ещё один или два боя в Германии, я буду готов к Усику. Я люблю большие вызовы.

Он никогда не проигрывал в своей карьере, я никогда не проигрывал в своей карьере. Я думаю, что это лучший бой для болельщиков".

Также боксер рассказал о боксе в Германии:

"Моя мечта — вернуть бокс в Германию. Эра Кабайела началась. В Германии все поддерживают Кабайела. Германия — это большой рынок. Думаю, что когда я буду драться с самым известным боксером, мы соберём полный стадион".

Напомним, что 10 января в Германии Агит проведёт бой против Дамиана Книбы.

