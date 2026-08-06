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Бокс: расписание боев

Представляем вашему вниманию расписание главных боксерских поединков в 2025 году.
Вчера, 17:00
Александр Усик - абсолютный чемпион супертяжелого веса / Getty Images
Александр Усик - абсолютный чемпион супертяжелого веса / Getty Images

Бокс - один из самых интересных и популярных видов спорта в наши дни. Фанатов данного вида спорта несчетное множество.

Едва ли не каждые выходные в мире проходят вечера бокса разного уровня, где выступают сотни спортсменов.

ISPORT представит своим читателям расписание самых интересных боксерских поединков, которые состоятся в ближайшее время.

8 августа

Манта, Эквадор

  • Тарас Шелестюк (21-0-1, 12 КО) - Андрес Муньос (14-1-1, 10 КО)
    Бой за вакантный титул чемпиона WBO International в полусреднем весе

22 августа

Лас-Вегас, США

  • Роландо Ромеро (17-2, 13 КО) - Теофимо Лопес (22-2, 13 КО)
    Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе

29 августа

Лондон, Англия

  • Мозес Итаума (14-0, 12 KO) - Филип Хргович (20-1, 15 KO)
  • Денис Беринчик (19-1, 9 КО) - Сэм Ноукс (18-1, 16 КО)

4 сентября

Ньюарк, США

  • Энди Руис (35-2-1, 22 KO) - Дамиан Кныба (17-1, 11 KO)

12 сентября

Лас-Вегас, США

  • Райан Гарсия (25-2, 20 KO) - Конор Бенн (25-1, 14 KO)
    Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе

19 сентября

Сан-Диего, США

  • Исаак Крус (28-3-2, 18 KO) - Нестор Браво (24-1, 17 KO)
    Бой за титул временного чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе
  • Хесус Рамос (24-1, 19 KO) - Мейирим Нурсултанов (19-0, 10 KO)
    Бой за титул временного чемпиона мира по версии WBC в среднем весе

27 сентября

Токио, Япония

  • Такума Иноуэ (22-2, 5 KO) - Теншин Насукава (8-1, 3 KO)
    Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в легчайшем весе

24 октября

Шеффилд, Англия

  • Далтон Смит (19-0, 14 KO) - Альберто Пуэльо (24-1, 10 KO)
    Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе

31 октября

Эр-Рияд, Саудовская Аравия

  • Кристиан Мбилли (29-0-1, 24 KO) - Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO)
    Бой за титул чемпиона мира по версии WBC во втором среднем весе
Источник: iSport.ua
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс расписание боев

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