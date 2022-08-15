Бокс: расписание боев

Представляем вашему вниманию расписание главных боксерских поединков в 2022 году.

Бокс - один из самых интересных и популярных видов спорта в наши дни. Фанатов данного вида спорта несчетное множество.

ISPORT представляет своим читателям расписание ближайших боев.

20 августа

Джидда, Саудовская Аравия

Александр Усик (19-0, 13 КО) - Энтони Джошуа (24-2, 22 КО)

Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжелом весе

Филип Хргович (14-0, 12 KO) - Чжан Чжилеи (24-0-1, 19 KO)

Претендентский бой по версии IBF в супертяжелом весе

Каллум Смит (28-1, 20 KO) - Матье Бодерлик (21-1, 12 KO)

Претендентский бой по версии WBC в полутяжелом весе (до 79,4 кг)

Эндрю Табити (19-1, 15 KO) - Тайрон Спонг (14-0, 13 KO)

Баду Джек (26-3-3, 16 KO) - Ричард Ривера (21-0, 16 KO)

Даниэль Лапин (5-0) - Йозеф Юрко (9-6-1, 6 КО)

Рамла Али (6-0, 1 КО) - Кристал Гарсия Нова (10-2, 10 КО)

Голливуд, США

Эдриен Броунер (34-4-1, 24 KO) - Омар Фигероа (28-2-1, 19 KO)

Роджер Гутьеррес (26-3-1, 20 KO) - Эктор Луис Гарсиа (15-0, 10 KO)

Бой за титул чемпиона мира по версии WBA World во 2-м полулегком весе

Альберто Пуэльо (20-0, 10 KO) - Батыр Ахмедов (9-1, 8 KO)

Бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA World в 1-м полусреднем весе

Сан-Диего, США

Эмануэль Наваррете (35-1, 29 KO) - Эдуардо Баэс (21-2-2, 7 KO)

Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полулегком весе

26 августа

Белград, Сербия

Мурат Гассиев (28-1, 21 KO) - Карлоус Уэлч (21-2-1, 18 KO)

27 августа

Талса, США

Хосе Педраса (29-4, 14 KO) - Ричард Комми (30-4, 27 KO)

Джаред Андерсон (11-0, 11 KO) - Милян Ровчанин (24-2, 16 КО)

4 сентября

Лос-Анджелес, США

Энди Руис, мл. (34-2, 22 KO) - Луис Ортис (33-2, 28 KO)

Исаак Крус (23-2-1, 16 KO) - Эдуардо Рамирес (27-2-3, 12 KO)

Хосе Валенсуэла (12-0, 8 KO) - Хесрил Корралес (26-4, 10 KO)

Абнер Марес (31-3-1, 15 KO) - Мигель Флорес (25-4, 12 KO)

10 сентября

Лондон, Англия

Кларисса Шилдс (12-0, 2 KO) - Саванна Маршалл (12-0, 10 KO)

Бой за титулы чемпионки мира по версиям WBC, WBA, IBF и WBO в среднем весе

Микаэла Майер (17-0, 5 KO) - Алисия Баумгарднер (12-1, 7 KO)

Бой за титулы чемпионки мира по версиям WBC, IBF, WBO и IBO во 2-м полулегком весе

17 сентября

Лас-Вегас, США

Сауль Альварес (57-2-2, 39 KO) - Геннадий Головкин (42-1-1, 37 KO)

Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, IBF и WBO во 2-м среднем весе

Джесси Родригес (16-0, 11 KO) - Исраэль Гонсалес (28-4-1, 11 KO)

Бой за титул чемпиона мира по версии WBC во 2-м наилегчайшем весе

Али Ахмедов (18-1, 14 KO) - Габриэль Росадо (26-15-1, 15 KO)

Остин Уильямс (11-0, 9 KO) - Кирон Конуэй (17-2-1, 3 KO)

Бой за вакантный титул чемпиона по версии WBA International в среднем весе

Диего Пачеко (15-0, 12 KO) - Энрике Колласо (16-2-1, 11 КО)

23 сентября

Ньюарк, США

Шакур Стивенсон (18-0, 9 KO) - Робсон Консейсау (17-1, 8 KO)

Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO во 2-м полулегком весе

24 сентября

Манчестер, Англия

Джо Джойс (14-0, 13 KO) - Джозеф Паркер (30-2, 21 KO)

15 октября

Бруклин, США

Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 KO) - Роберт Хелениус (31-3, 19 KO)

16 октября

Мельбурн, Австралия

Девин Хэйни (28-0, 15 KO) - Джордж Камбосос, мл. (20-1, 10 KO)

Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, IBF и WBO в легком весе

22 октября

Пон-Сент-Максанс, Франция

Иван Менди (47-5-1, 22 КО) - Денис Беринчик (16-0, 9 КО)

Бой за титул чемпиона по версии EBU в легком весе

Лондон, Англия

Артур Бетербиев (18-0, 18 KO) - Энтони Ярд (22-2, 21 KO)

Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе

5 Ноября

Джозеф Диас (32-2-1, 15 KO) - Уильям Сепеда (26-0, 24 KO)

26 ноября

Глазго, Шотландия

Джош Тейлор (19-0, 13 KO) - Джек Кэттеролл (25-1, 13 KO)

Бой за титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBO в 1-м полусреднем весе