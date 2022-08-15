Бокс: расписание боев
Бокс - один из самых интересных и популярных видов спорта в наши дни. Фанатов данного вида спорта несчетное множество.
ISPORT представляет своим читателям расписание ближайших боев.
20 августа
Джидда, Саудовская Аравия
Александр Усик (19-0, 13 КО) - Энтони Джошуа (24-2, 22 КО)
Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжелом весе
Филип Хргович (14-0, 12 KO) - Чжан Чжилеи (24-0-1, 19 KO)
Претендентский бой по версии IBF в супертяжелом весе
Каллум Смит (28-1, 20 KO) - Матье Бодерлик (21-1, 12 KO)
Претендентский бой по версии WBC в полутяжелом весе (до 79,4 кг)
Эндрю Табити (19-1, 15 KO) - Тайрон Спонг (14-0, 13 KO)
Баду Джек (26-3-3, 16 KO) - Ричард Ривера (21-0, 16 KO)
Даниэль Лапин (5-0) - Йозеф Юрко (9-6-1, 6 КО)
Рамла Али (6-0, 1 КО) - Кристал Гарсия Нова (10-2, 10 КО)
Голливуд, США
Эдриен Броунер (34-4-1, 24 KO) - Омар Фигероа (28-2-1, 19 KO)
Роджер Гутьеррес (26-3-1, 20 KO) - Эктор Луис Гарсиа (15-0, 10 KO)
Бой за титул чемпиона мира по версии WBA World во 2-м полулегком весе
Альберто Пуэльо (20-0, 10 KO) - Батыр Ахмедов (9-1, 8 KO)
Бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA World в 1-м полусреднем весе
Сан-Диего, США
Эмануэль Наваррете (35-1, 29 KO) - Эдуардо Баэс (21-2-2, 7 KO)
Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полулегком весе
26 августа
Белград, Сербия
Мурат Гассиев (28-1, 21 KO) - Карлоус Уэлч (21-2-1, 18 KO)
27 августа
Талса, США
Хосе Педраса (29-4, 14 KO) - Ричард Комми (30-4, 27 KO)
Джаред Андерсон (11-0, 11 KO) - Милян Ровчанин (24-2, 16 КО)
4 сентября
Лос-Анджелес, США
Энди Руис, мл. (34-2, 22 KO) - Луис Ортис (33-2, 28 KO)
Исаак Крус (23-2-1, 16 KO) - Эдуардо Рамирес (27-2-3, 12 KO)
Хосе Валенсуэла (12-0, 8 KO) - Хесрил Корралес (26-4, 10 KO)
Абнер Марес (31-3-1, 15 KO) - Мигель Флорес (25-4, 12 KO)
10 сентября
Лондон, Англия
Кларисса Шилдс (12-0, 2 KO) - Саванна Маршалл (12-0, 10 KO)
Бой за титулы чемпионки мира по версиям WBC, WBA, IBF и WBO в среднем весе
Микаэла Майер (17-0, 5 KO) - Алисия Баумгарднер (12-1, 7 KO)
Бой за титулы чемпионки мира по версиям WBC, IBF, WBO и IBO во 2-м полулегком весе
17 сентября
Лас-Вегас, США
Сауль Альварес (57-2-2, 39 KO) - Геннадий Головкин (42-1-1, 37 KO)
Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, IBF и WBO во 2-м среднем весе
Джесси Родригес (16-0, 11 KO) - Исраэль Гонсалес (28-4-1, 11 KO)
Бой за титул чемпиона мира по версии WBC во 2-м наилегчайшем весе
Али Ахмедов (18-1, 14 KO) - Габриэль Росадо (26-15-1, 15 KO)
Остин Уильямс (11-0, 9 KO) - Кирон Конуэй (17-2-1, 3 KO)
Бой за вакантный титул чемпиона по версии WBA International в среднем весе
Диего Пачеко (15-0, 12 KO) - Энрике Колласо (16-2-1, 11 КО)
23 сентября
Ньюарк, США
Шакур Стивенсон (18-0, 9 KO) - Робсон Консейсау (17-1, 8 KO)
Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO во 2-м полулегком весе
24 сентября
Манчестер, Англия
Джо Джойс (14-0, 13 KO) - Джозеф Паркер (30-2, 21 KO)
15 октября
Бруклин, США
Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 KO) - Роберт Хелениус (31-3, 19 KO)
16 октября
Мельбурн, Австралия
Девин Хэйни (28-0, 15 KO) - Джордж Камбосос, мл. (20-1, 10 KO)
Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, IBF и WBO в легком весе
22 октября
Пон-Сент-Максанс, Франция
Иван Менди (47-5-1, 22 КО) - Денис Беринчик (16-0, 9 КО)
Бой за титул чемпиона по версии EBU в легком весе
Лондон, Англия
Артур Бетербиев (18-0, 18 KO) - Энтони Ярд (22-2, 21 KO)
Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе
5 Ноября
Джозеф Диас (32-2-1, 15 KO) - Уильям Сепеда (26-0, 24 KO)
26 ноября
Глазго, Шотландия
Джош Тейлор (19-0, 13 KO) - Джек Кэттеролл (25-1, 13 KO)
Бой за титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBO в 1-м полусреднем весе