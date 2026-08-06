Бокс: расписание боев
Представляем вашему вниманию расписание главных боксерских поединков в 2025 году.
Бокс - один из самых интересных и популярных видов спорта в наши дни. Фанатов данного вида спорта несчетное множество.
Едва ли не каждые выходные в мире проходят вечера бокса разного уровня, где выступают сотни спортсменов.
ISPORT представит своим читателям расписание самых интересных боксерских поединков, которые состоятся в ближайшее время.
8 августа
Манта, Эквадор
- Тарас Шелестюк (21-0-1, 12 КО) - Андрес Муньос (14-1-1, 10 КО)
Бой за вакантный титул чемпиона WBO International в полусреднем весе
22 августа
Лас-Вегас, США
- Роландо Ромеро (17-2, 13 КО) - Теофимо Лопес (22-2, 13 КО)
Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе
29 августа
Лондон, Англия
- Мозес Итаума (14-0, 12 KO) - Филип Хргович (20-1, 15 KO)
- Денис Беринчик (19-1, 9 КО) - Сэм Ноукс (18-1, 16 КО)
4 сентября
Ньюарк, США
- Энди Руис (35-2-1, 22 KO) - Дамиан Кныба (17-1, 11 KO)
12 сентября
Лас-Вегас, США
- Райан Гарсия (25-2, 20 KO) - Конор Бенн (25-1, 14 KO)
Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе
19 сентября
Сан-Диего, США
- Исаак Крус (28-3-2, 18 KO) - Нестор Браво (24-1, 17 KO)
Бой за титул временного чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе
- Хесус Рамос (24-1, 19 KO) - Мейирим Нурсултанов (19-0, 10 KO)
Бой за титул временного чемпиона мира по версии WBC в среднем весе
27 сентября
Токио, Япония
- Такума Иноуэ (22-2, 5 KO) - Теншин Насукава (8-1, 3 KO)
Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в легчайшем весе
24 октября
Шеффилд, Англия
- Далтон Смит (19-0, 14 KO) - Альберто Пуэльо (24-1, 10 KO)
Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе
31 октября
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
- Кристиан Мбилли (29-0-1, 24 KO) - Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO)
Бой за титул чемпиона мира по версии WBC во втором среднем весе
Источник: iSport.ua