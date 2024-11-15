Кевин Макбрайд: человек, завершивший карьеру Майка Тайсона

Борьба с алкоголем, хитрости тренера и поход в фильм - как ирландец поверил в свою победу над легендой.

Накануне противостояния Майка Тайсона с блогером Джейком Полом ISPORT решил вспомнить о боксере, который стал последним соперником "железного Майка" в профессиональном спорте.

Впервые материал был опубликован в 2021 году.

Забытый многими боксер Кевин Макбрайд спокойно занимался своими делами и не гнался за всеобщим вниманием. Он просто делал свою ежедневную рутинную работу и проводил время с женой и детьми в Бостоне, где сейчас проживает.

"Сейчас я работаю с арбористом (хирург по деревьям, занимающийся профилактикой, лечением и вырубкой леса - ред.). Я таскаю деревья, убираю снег, он заставляет меня кричать "лес" и все такое. Благодаря этому я чувствую себя занятым. Моя работа заключается в том, чтобы я поднимал и складывал бревна", - говорит Макбрайд.

Но вот его имя вновь появляется в боксерских новостях - 5 июня он выйдет на ринг в андеркарде поединка Теофимо Лопеса против Джорджа Камбососа в со-главном поединке шоу, где встретится с легендой Эвандером Холифилдом.

Это не первая встреча Макбрайда с легендарными соперниками на ринге. Правда, он не дает много интервью о том, что происходило в ту ночь в Вашингтоне.

"Сейчас это происходит чаще, потому что каждый раз, когда говорят о возвращении Тайсона, вспоминают, что я был последним, кто побил его. Мне это нравится. Я не пересматриваю наш бой, но недавно кто-то разместил видео на Facebook, и я увидел его - мечта сбылась, правда?", - говорит ирландец.

Человек, который закончил карьеру Майка Тайсона 11 июня 2005 года. Это мечта, ставшая реальностью. И это большая история: гипноз, поход в кино, хитрая ложь тренера и укус Тайсона, который почти стоил Макбрайду его соска.

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Это могло бы вылиться во что-то большее, если бы материализовались последующие обещания о звании чемпиона мира, но Макбрайд спокойно об этом говорит.

"Сказать, что я боксировал с Тайсоном - это одно, но победить его..."

Все началось в июле 2004 года, когда Тайсон был нокаутирован Дэнни Уильямсом. Тогда Макбрайда выбрали для легкого возвращения.

Он был 32-летним парнем из Клонса с рекордом в 32 победы, четыре поражения и одну ничью, который был получен против скромной оппозиции. Все выглядело так, что даже ужасно угасший Тайсон мог его избить.

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"Наш лагерь проходил в Массачусетсе, и люди иногда заглядывали к нам, чтобы сказать, что у Кевина нет шансов", - рассказывал Пэки Коллинз, отвечавший за подготовку Макбрайда.

"Лагерь заключался в работе с мозгом и телом. Кевин публично заявил о своих проблемах с алкоголем и мы уважали его за это признание.

Мы начали 10-недельный лагерь в отдельных комнатах, и однажды ночью я увидел, как он идет в направлении бара, я крикнул: "Что ты делаешь?". Он ответил, что идет прогуляться. На следующий день мы уже делили одну комнату.

В тот момент самым важным было заставить его поверить в то, что он может победить самого плохого человека на планете.

У меня есть друг, умеющий работать с фотошопом. Я попросил его помочь, мы сделали фото, на котором рядом с Тайсоном изображен Кевин, празднующий победу. Мы повесили это рядом с его кроватью, чтобы это фото было последним, что он видит перед сном", - рассказал тренер.

Использовались и другие хитрости, в том числе гипноз, который был обычным инструментом.

Мы делали это каждую неделю. Мне велели улыбаться всякий раз, когда Тайсон будет меня бить. И если вы посмотрите бой, вы заметите, что я много улыбаюсь

За неделю до боя Тайсон сказал прессе, что будет потрошить Макбрайда, как рыбу и андердог сбежит в кино.

"На экраны как раз выходил фильм "Нокдаун", о бойце, в победу которого никто не верил. Мы пошли с Пэки на этот фильм за три ночи до боя, и когда мы вышли, он сказал, что это был знак. Его психология была огромной", - рассказывает боксер.

В ночь боя Коллинз вышел из раздевалки Макбрайда, чтобы посмотреть, как тейпируют руки Тайсона. Его не было больше часа, потому что пришел Мухаммед Али, но когда он вернулся, рассказал своему бойцу другую версию.

"Я сказал ему, что меня долго не было потому, что Тайсон дрожал и им пришлось трижды перематывать его руки", - говорит Коллинз.

Затем последовал шторм мотивированного Макбрайда со старой легендой, боксирующей за деньги. После пяти неудачных раундов Тайсон был впереди на карточках судей, но быстро утомлялся.

"Я как сейчас помню, как сильно он меня ударил в шестом раунде. В моей голове как будто гномы заиграли на барабанах. Инстинктивно я ему сказал: "Это все, что ты можешь? Тогда у тебя проблемы". И тут он начал выдавать. Сначала он схватил меня за левую руку и попытался ее сломать. А потом и вообще попытался укусить меня за сосок. Хорошо, что у него была капа, а иначе я бы стал однососковым ирландцем", - вспоминает Макбрайд.

В отличие от укусов Тайсона за ухо Холифилда восемь лет назад, на этот раз он остался безнаказанным, но получил два штрафных очка за атаку с низко опущенной головой.

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К концу шестого раунда Макбрайд навис над американцем и толкнул его на канвас. Нежелание Тайсона вставать говорило о том, что должно было произойти.

"Его фотография на канвасе была похожа на ту, что мы сделали в фотошопе", - говорит Коллинз.

Когда Тайсон еле дошел до своего угла, бывший бесспорный чемпион мира в супертяжелом весе отказался продолжать бой.

Коллинз, пробравшись через толпу к избитому Тайсону, обратился к нему.

"Я сказал ему, что мы знали, что этого никогда бы не случилось 10 лет назад. Он прошептал: "Спасибо". Я не уменьшаю заслуг Кевина, но это было довольно грустно", - отметил Коллинз.

"Я танцевал и радовался, но в то же время я понимал, что это был не Тайсон в расцвете своих сил. Но я боролся с человеком и победил его.

Тайсон уступил андердогу, завершив одну из великих боксерских карьер. Макбрайд, который заработал за бой всего 150 000 долларов, подписал контракт с Доном Кингом, но так и не получил свой шанс. Он проиграл шесть из своих следующих восьми боев и завершил карьеру в 2011 году после борьбы с алкоголем и отсутствия мотивации.

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"Поднять себя после избиения Тайсона было частью этого", - признается он. Сегодня это счастливая часть его прошлого. Но он не живет там.

"У меня замечательная семья, и сейчас я смотрю только на это", - говорит он.

"Бои - это, конечно, здорово. В этом что-то есть даже без борьбы за титул. Забавно, что я видел Тайсона несколько лет назад на шоу. Я подошел поздороваться и спросил, помнит ли он меня. Он пожал мне руку и сказал: "Да, я помню тебя, Кевин".

Благодаря той ночи 15 лет назад, и многие другие тоже.

По материалам Daily Mail.