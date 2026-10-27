iSport.ua
Русский Українська

18-летняя украинка победила китаянку и стала чемпионкой мира по боксу

Украинская боксерша Кира Макогоненко завоевала золотую медаль чемпионата мира среди спортсменов до 19 лет.
Вчера, 22:22       Автор: Сергей Носенко
Кира Макогоненко / Instagram
Кира Макогоненко / Instagram

В финальном поединке в весовой категории до 54 кг Кира победила представительницу Китая Сируй Ян (Sirui Yang).

Победительницу определили раздельным решением судей. 

На пути к титулу 18-летняя украинка победила Зузану Голебевскую из Польши и Енири Кастильо из Венесуэлы с одинаковым счетом 5:0. В полуфинале она взяла верх над итальянкой Кезией Реале — 4:1.

Чемпионат мира U19 проходил в Будве, Черногория.

В марте 2026 года Макогоненко дебютировала в профессиональном боксе, одержав победу над соотечественницей Полиной Довгинкой на турнире Usyk 17 Promotions — Rising Stars в Киеве.

К слову, во взрослом боксе Стивенсона обязали провести защиту титула против непобежденного боксера.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс u-19

Статьи по теме

Бокс: расписание боев Бокс: расписание боев
Шахтер потерпел третье поражение подряд Шахтер потерпел третье поражение подряд
Уиттакер оказался на настиле Уиттакер оказался на настиле
Украинский кикбоксер Гусар заявил о переходе в профессиональный бокс Украинский кикбоксер Гусар заявил о переходе в профессиональный бокс

Видео

Шахтер выбил Динамо из Кубка Украины
Шахтер выбил Динамо из Кубка Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Кубок Украины, матчи Интера, Милана, Ювентуса в Серии А, кубковые поединки Манчестер Сити, Ливерпуля, Челси, Баварии
просмотров
УПЛ: Черноморец и Карпаты завершили матч ничьей, как и Буковина с Кривбассом
просмотров
Лига чемпионов: Комо, Реал и Галатасарай оформили разгромы, ничья Арсенала и Баварии, Шахтер минимально уступил Интеру
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" проиграли Шахтеру в 1/8 финала Кубка Украины
просмотров

Последние новости

Другие17:45
Алпеева принесла Украине первое золото ЧМ-2026 по спортивной борьбе
Европа16:30
В Испании перенесли все кубковые матчи
Украина16:15
Кубок Украины: Полесье и Харьков обыграли аматоров в 1/8 финала, Металлист сенсационно выбил ЛНЗ
Украина15:55
Полесье уверенно вышло в четвертьфинал Кубка Украины
Украина15:31
Металлист неожиданно прошел ЛНЗ в 1/8 финала Кубка Украины
Теннис15:02
Ястремская потерпела поражение во втором круге турнира в Гуанчжоу
Бокс14:37
Ломаченко подпишет новый контракт со своей бывшей промоутерской компанией
Украина14:00
Календарь Динамо: "бело-синие" проиграли Шахтеру в 1/8 финала Кубка Украины
Украина13:45
Харьков драматично пробился в 1/4 финала Кубка Украины в поединке с аматорами
Европа12:58
Соперник Шахтера в Лиге чемпионов отправил в отставку главного тренера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK