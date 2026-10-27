18-летняя украинка победила китаянку и стала чемпионкой мира по боксу

Украинская боксерша Кира Макогоненко завоевала золотую медаль чемпионата мира среди спортсменов до 19 лет.

В финальном поединке в весовой категории до 54 кг Кира победила представительницу Китая Сируй Ян (Sirui Yang).

Победительницу определили раздельным решением судей.

На пути к титулу 18-летняя украинка победила Зузану Голебевскую из Польши и Енири Кастильо из Венесуэлы с одинаковым счетом 5:0. В полуфинале она взяла верх над итальянкой Кезией Реале — 4:1.

Чемпионат мира U19 проходил в Будве, Черногория.

В марте 2026 года Макогоненко дебютировала в профессиональном боксе, одержав победу над соотечественницей Полиной Довгинкой на турнире Usyk 17 Promotions — Rising Stars в Киеве.

К слову, во взрослом боксе Стивенсона обязали провести защиту титула против непобежденного боксера.

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