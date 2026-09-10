Украинский кикбоксер Гусар заявил о переходе в профессиональный бокс

Гусар уже получил необходимую лицензию и рассчитывает провести первые официальные профессиональные бои в 2026 году. При этом спортсмен пока не собирается полностью отказываться от кикбоксинга.

“В будущем да, а пока я буду выступать и в кикбоксинге, и в боксе. Мне ничто не мешает”, — рассказал Гусар в интервью Спорт 24.

Спортсмен отметил, что выбирает бокс из-за больших карьерных возможностей. Гусар уже имеет серьезные достижения в кикбоксинге — становился победителем Кубков мира и Европы, а также чемпионата Европы. Теперь он хочет перенести накопленный опыт на профессиональный ринг.

“В этом году, я думаю, все состоится, дай Бог”, — заявил украинец.

При этом главной долгосрочной целью Гусара остается титул чемпиона мира по боксу. Спортсмен также задумывается об участии в Олимпиаде-2032 и считает, что к тому времени будет преимущественно заниматься боксом.

Напомним, Кроуфорд намекнул на возможное возобновление карьеры.

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