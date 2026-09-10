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Футбол

Звзеда сборной Швейцарии приостановил международную карьеру

Ноа Окафор недоволен отношением к нему.
Сегодня, 19:30       Автор: Андрей Безуглый
Ноа Окафор / Getty Images
Ноа Окафор / Getty Images

Вингер Лидса и сборной Швейцарии Ноа Окафор заявил о приостановке международной карьеры.

26-летний футболист принял такое решение по итогам ЧМ-2026, где сыграл лишь 19 минут. При этом Швейцария пробилась в четвертьфинал.

Однако Окафор заявил, что принять такое решение его заставило не игровое время, а отношение к нему.

Это самые сложные слова, которые я когда-либо писал за всю свою карьеру. После тщательного размышления я решил временно прекратить выступления за сборную Швейцарии. Я хотел бы продолжать играть за Швейцарию и отдавал бы все силы ради своей страны. Но в нынешних обстоятельствах я просто больше не могу этого делать.

То, что я там пережил, было для меня ещё более разочаровывающим. Не потому, что я недостаточно играл, а из-за того, как со мной обращались. Для меня это был самый тяжёлый период в карьере на тот момент. Произошли события, которые глубоко повлияли на меня. Доверие было подорвано, обещания не выполнили. И когда мне разрешили играть против Алжира, даже мои мелкие ошибки вызывали такую реакцию, которая была очень болезненной

Напомним, что на счету Окафора 26 выходов в футболке национальной сборной и два гола.

Ранее также сообщалось, что форвард Тоттенхэма хочет разорвать контракт с клубом.

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