Глава федерации футбола Марокко заявил о планах провести финал ЧМ-2030 в Касабланке

Президент Королевской федерации футбола Марокко Фузи Лекджаа сообщил, что финал чемпионата мира по футболу 2030 года состоится в Касабланке.

По словам чиновника, игру планируется провести в провинции Бенслиман, расположенной недалеко от Касабланки.

Там, по сообщениям Рейтерс, ведется строительство нового стадиона имени Хасана II стоимостью около 12 миллиардов долларов. Прогнозируется, что арена сможет вместить 115 тысяч зрителей и станет крупнейшим специализированным футбольным стадионом в мире.

На право принять финал мундиаля также претендует Испания. При этом Международная федерация футбола (ФИФА) еще не приняла официального решения относительно места проведения решающего матча турнира.

К слову, аргентинский нападающий Лионель Месси завершает сделку по приобретению испанского футбольного клуба Эльденсе.

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