Чемпионат мира-2022: итоги первого дня

В воскресенье, 20 ноября, стартовал чемпионат мира в Катаре. Мундиаль начался матчем хозяев турнира против команды Эквадора – не самая интересная вывеска, конечно, но поединок очень важен.

Латиноамериканцы завоевали убедительную победу со счетом 2:0, благодаря дублю своего капитана Эннера Валенсии. Предлагаем вместе с нами подвести итоги прошедшего игрового дня.

Перед матчем

Как было отмечено в нашем недавнем материале про главные интриги мундиаля, весь турнир - сплошной скандал: от определения места проведения до организации и особенных правил.

За два дня до матча-открытия в Сети внезапно прогремели новости о том, что Катар подкупил по разным версиям до восьми игроков Эквадора, чтобы те "слили" матч, пропустив единственный гол во втором тайме.

К счастью, ничего подобного не произошло, но тон для всего турнира был задан соответствующий.

Церемония открытия ЧМ-2022

Это событие тоже произошло не без негатива. Изначально сообщалось, что мундиаль будут открывать многие известные поп-исполнители, в том числе Шакира и Дуа Липа. Но многие из них отказались от такой "чести", из-за множества нарушения прав человека в Катаре, а также сопутствующим им проблемам.

Но и без звезд не обошлось. Неожиданно со специально заготовленным текстом выступил американский актер Морган Фримен, а участник k-pop группы BTS Чонгук исполнил песню "Dreamers".

Первый матч ЧМ-2022

Поединок между Катаром и Эквадором нельзя назвать самым выдающимся и увлекательным матчем-открытием. За 90 минут игрового времени команды нанесли всего по пять ударов по воротам друг друга (катарцы так и вовсе ни разу не попали в створ).

Смотрите: видеообзор матча Катар - Эквадор

К счастью, команды не оставили нас без голов, иначе эта игра точно стала бы полным провалом. Команда из Южной Америки в первом тайме сделала все, чтобы во второй половине играть по счету, доведя встречу до логичной победы.

Лучший игрок дня на ЧМ-2022

Так уж получилось, что в этот день все крутилось вокруг капитана сборной Эквадора Эннера Валенсии. Недавний соперник киевского Динамо в еврокубках сделал все, чтобы стать лучшим игроком матча, и, как следствие, дня.

Уже на 3-й минуте он забил свой первый гол, но арбитр после консультации с ВАР отменил его из-за офсайда. Это не помешало 33-летнему форварду в первом тайме оформить дубль, установить несколько рекордов, начав турнир с прекрасного индивидуального выступления.

Момент дня

Недавно Криштиану Роналду во всем известном интервью сказал: "Болельщики всегда правы. Они - ответ на все вопросы". Идеальное описание того, что произошло в Катаре.

60-тысячный стадион заметно опустел уже после перерыва. Катарские болельщики (или нанятые иностранцы?) не захотели продолжать смотреть на это "зрелище" и покинули трибуны. Уж слишком сильно на экранах выделялись пустые сиденья арены.

Фанаты дня

Эквадорцы любят пиво. Англичане обожают пиво. Про немцев можно вообще ничего не говорить. Но это явно не тема для катарцы - у них свои законы и свои правила. И за несколько дней до начала турнира они решили ужесточить правила употребления данного алкогольного напитка, сократив места, где его можно заполучить.

Вот только австралийские фанаты не позволили подобным новостям испортить себе настроение. Только посмотрите на их радостные и довольные лица - как мало нужно болельщикам для счастья.

Статистические факты дня

Герой матча Эннер Валенсия повторил достижение Роналду, забив пять последних голов своей сборной на мундиале. Уже в следующей игре он может повторить, а может даже установить новый рекорд, который делят сразу трое: Эусебио, Олег Саленко и Паоло Росси забивали шесть голов своих сборных подряд.

Вторым "достижением" отметился Катар. Он стал первой страной-хозяйкой чемпионата мира, которая проиграла матч-открытие. Но, если взвесить все аргументы, то это было достаточно предсказуемо (только если бы в это кто-то не вмешался).

Третий факт наполовину связан с удачным расписанием: Эквадор стал только третьей страной из Южной Америки, которая выиграла матч-открытие. Ранее этим могли похвастаться только Бразилия (трижды) и Чили. Ни Аргентины, ни Уругвая в этом перечне нет.

Какие матчи на ЧМ-2022 будут сегодня

Второй игровой день подарит нам сразу три матча: сначала Англия сразится с Ираном в 15:00 по Киеву, затем на поле выйдут Сенегал и Нидерланды (18:00), а закрывать вечер будут США и Уэльс в 21:00 (тут могли быть мы - сразу вспоминается известная фраза: "Почему он, а не я?").