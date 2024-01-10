Президент ПСЖ рассказал, почему клуб не поздравил Месси с победой на ЧМ

Глава ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи прокомментировал отказ клуба чествовать победу Лионеля Месси на ЧМ-2022 на стадионе.

"Я скажу одну вещь о Месси, лучшем игроке мира за всю историю. Ему было нелегко приехать сюда. Посмотрите на Барселону – там все было для Месси: игроки, тренеры и руководство. Здесь все не так, у нас есть и другие игроки – Килиан, а также Неймар".

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"Заявления Месси? Как я уже сказал, если кто-то заговорит о том, что мы недостаточно чествовали его после победы на чемпионате мира... Мы во Франции, и он обыграл команду Килиана. Мы французский клуб. К тому же мне не хотелось, чтобы весь стадион был против него", – сказал Аль-Хелайфи в интервью RMC Sport.

Напомним, Месси провел в ПСЖ два года, после чего покинул клуб на правах свободного агента.

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