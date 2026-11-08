Месси стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата МЛС, установив рекорд

Нападающий Интер Майами Лионель Месси стал обладателем Золотой бутсы по итогам регулярного чемпионата МЛС.

В сезоне 2026 года 39-летний форвард выиграл бомбардирскую гонку с 26 результативными ударами.

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При этом аргентинец стал первым футболистом в истории МЛС, которому удалось стать лучшим бомбардиром чемпионата в двух сезонах подряд. В прошлом году он завоевал награду с 29 забитыми мячами.

Back-to-Back 🥾 Messi becomes the first player in MLS history to win consecutive Golden Boot pres. by Audi awards. https://t.co/7yl5ntFNnh — Major League Soccer (@MLS) November 8, 2026

Интер Майами завершил регулярный чемпионат на втором месте в Восточной конференции МЛС. Первым соперником команды в плей-офф станет Коламбус Крю.

Напомним, ранее Месси провел прощальный матч за сборную Аргентины.

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