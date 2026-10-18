Украинский вингер забил второй гол в сезоне МЛС

Геннадий Синчук отличился за Монреаль в ничейном матче с Сиэтлом.

В ночь на воскресенье, 18 октября, Монреаль сыграл на выезде против Сиэтл Саундерс в рамках регулярного чемпионата МЛС.

20-летний украинский вингер команды гостей Геннадий Синчук вышел на этот поединок в стартовом составе и открыл счет во встрече.

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На 13-й минуте украинец отобрал мяч на своей половине поля и начал контратаку Монреаля, а затем после передачи от партнера сам же ее и завершил точным ударом низом с линии штрафной.

Alexis Sánchez ➡️ Noah Streit ➡️ Hennadii Synchuk Le Bleu-blanc-noir prend les devants au Lumen Field au terme d’une superbe action collective 🫡 A team goal gives Montréal the lead in Seattle! #CFMTL https://t.co/2lBQu0s46B — CF Montréal (@cfmontreal) October 18, 2026

Однако во втором тайме Сиэтлу удалось сравнять счет, завершив поединок ничьей 1:1.

Для Синчука этот гол стал вторым в текущем сезоне МЛС. Также на счету украинца одна результативная передача в 23 матчах за Монреаль.

Отметим, что на данный момент Монреаль занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС, набрав 25 очков в 30 сыгранных матчах.

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