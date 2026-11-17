Нападающий открыл счет в поединке Лиги наций против Грузии.

Во вторник, 17 ноября, сборная Украины встречается с Грузией в заключительном матче группового этапа Дивизиона B Лиги наций-2026/27.

Украинская национальная команда повела в поединке благодаря сверхраннему голу Даниила Сикана.

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Нападающий отличился забитым мячом уже на 53-й секунде, став автором самого быстрого гола сборной Украины в официальных матчах.

Предыдущие достижения принадлежали Роману Яремчуку, который забил на 92-й секунде (2-й минуте) 1 сентября 2021 года в матче квалификации ЧМ-2022 против Казахстана, и Сергею Серебренникову, который отличился также на 2-й минуте в отборочном поединке Евро-2004 против Армении 7 сентября 2002 года.

Учитывая товарищеские матчи, абсолютный рекорд принадлежит Андрею Ярмоленко благодаря его голу на 15-й секунде во встрече с Уругваем 2 сентября 2011 года.

Вторым в этом рейтинге идет забитый на 46-й секунде Сергеем Ребровым мяч в спарринге с той же Грузией 19 августа 1998 года.

Напомним, на ISPORT доступно видео матча Украина - Грузия.

Источник видео: MEGOGO

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