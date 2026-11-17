Поединок состоится в Риге на площадке Komandas Sporta Spelu Halle.

Команда Инны Кочубей подходит к игре после победы над Люксембургом (64:52) и поражения от Великобритании (83:85).

Француженки, которые являются вице-чемпионками мира, в свою очередь, одержали две уверенные победы: над Великобританией (104:57) и Люксембургом (100:49).

Перед матчем тренерский штаб Украины внес одно изменение в заявку. Вместо Веры Грималюк в состав вошла Виктория Балабан.

Главный тренер сборной Украины Инна Кочубей отметила, что для противостояния с одной из сильнейших команд Европы украинкам необходимо сохранять дисциплину и концентрацию.

"Франция — очень сильный соперник, но мы должны играть дисциплинированно и стараться не терять концентрацию. Франция действительно одна из лучших команд Европы, финалистки чемпионата мира", — отметила Кочубей.

Напомним, ранее Харьковские Соколы обыграли Киев-Баскет в матче Суперлиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!