Украинки победили россиянок и забрали бронзу

Женская сборная Украины по фехтованию на шпагах завоевала бронзовые медали командного турнира этапа Кубка мира в китайском Уси. В поединке за третье место украинки одолели команду россии.

За место на пьедестале боролись Анна Максименко, Инна Бровко и Влада Харькова.

Украинская команда уверенно провела встречу и завершила ее со счетом 39:32, опередив соперниц на семь уколов.

Эта награда стала первой командной медалью украинских шпажисток на этапах Кубка мира за два сезона.

В последний раз они поднимались на командный пьедестал в ноябре 2024 года, когда завоевали серебро на соревнованиях в Ванкувере.

Накануне в личном турнире в Уси Анна Максименко заняла пятое место. Украинка дошла до четвертьфинала, где уступила будущей бронзовой призерке соревнований Эстер Мухари из Венгрии — 11:15.

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