Северная Ирландия – Украина: что нужно знать?

Сегодня, 14 ноября, сборная Украины проведет матч пятого тура группового этапа Лиги наций, соперником в котором станет национальная команда Северной Ирландии.

Команды встречались друг с другом в прошлом месяце, но тот матч украинцы предпочли бы забыть, ведь уступили в нем со счетом 0:3.

Кто, где и когда?

Поединок состоится на стадионе Виндзор Парк в Белфасте. Начало встречи — в 21:45 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча будет доступна на медиасервисе MEGOGO. Также игру можно будет бесплатно посмотреть на телеканале MEGOGO СПОРТ в сетях Т2 и кабельных сетях. Начало предматчевой студии — в 20:30.

Что нужно Украине?

Чтобы сохранить шансы на прямой выход в Дивизион B, необходимо только побеждать сборную Северной Ирландии, более того, делать это с как можно более убедительным счетом.

Потеря очков может означать даже потерю шансов попасть в плей-офф — в зависимости от результата матча между Грузией и Венгрией.

Если венгры победят в этой игре, а Украина не обыграет Северную Ирландию, команда Мальдеры не сможет рассчитывать на место выше третьего.

Что говорили перед матчем?

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера признал силу соперника, но подчеркнул, что команда настроена исправить предыдущие ошибки.

"Северная Ирландия заслуживает сейчас находиться на первой строчке в турнирной таблице нашей группы. Мы знаем, что будем встречаться с командой, которая находится в хороших кондициях", — отметил наставник.

Также Мальдера обозначил главную задачу для своих подопечных:

"Нам нужно быть более внимательными в определенных ситуациях, уменьшить количество ошибок, которые мы совершили. Мы готовы сыграть очень внимательно, особенно быть более эффективными".

Со своей стороны, защитник Николай Матвиенко подчеркнул, что сборная настроена бороться до конца и рассчитывает на положительный результат.

Главный тренер Северной Ирландии Майкл О'Нил также не скрывал амбиций своей команды:

"Мы хотим попробовать выиграть этот матч против Украины. Для нас это чрезвычайно важный поединок, но он также будет чрезвычайно сложным".

Заявка сборной

На матч с Северной Ирландией Андреа Мальдера выбрал 23 футболистов.

Вратари: Георгий Ермаков, Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык.

Защитники: Борис Крушинский, Эдуард Сарапий, Тарас Михавко, Илья Крупский, Илья Забарный, Иван Варфоломеев, Виталий Миколенко, Николай Матвиенко.

Полузащитники: Егор Ярмолюк, Алексей Кащук, Георгий Судаков, Александр Андриевский, Олег Очеретько, Егор Назарина.

Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик, Даниил Сикан, Владислав Ванат, Геннадий Синчук, Игорь Краснопир.

Вне заявки остались Валерий Бондарь, Александр Назаренко и Николай Шапаренко. Последний пропускает встречу из-за плохого самочувствия, тогда как у Бондаря есть проблемы с физическим состоянием.

Что говорят букмекеры?

Эксперты не выделяют одну из команд в качестве явного фаворита этого противостояния, называя шансы на победу примерно равными.

Тем не менее домашние трибуны могут сыграть определяющую роль, поэтому на победу Северной Ирландии предлагают коэффициенты около 2,6, тогда как на Украину — в районе 3,0.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!