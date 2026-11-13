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НХЛ: Виннипег закинул восемь шайб Далласу, Сент-Луис и Юта разошлись без голов

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 09:45       Автор: Андрей Безуглый
Виннипег закинул восемь шайб Далласу / Getty Images
Виннипег закинул восемь шайб Далласу / Getty Images

В ночь на пятницу, 13 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 11 матчей.

Результаты матчей НХЛ за 12 ноября

Сиэтл – Каролина – 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Бостон – Монреаль – 2:5 (0:2, 1:3, 1:0)

Коламбус – Тампа-Бэй – 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Нью-Джерси – Вашингтон – 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Оттава – Колорадо – 4:3 (2:0, 0:1, 1:2, 1:0)

Торонто – Миннесота – 2:5 (0:1, 2:1, 0:3)

Флорида – Детройт – 5:4 (1:2, 1:2, 3:0)

Чикаго – Баффало – 3:2 (1:2, 0:0, 1:0, 1:0)

Даллас – Виннипег – 3:8 (2:0, 1:5, 0:3)

Юта – Сент-Луис – 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, по буллитам - 2:3)

Лос-Анджелес – Айлендерс – 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)

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НХЛ: Виннипег закинул восемь шайб Далласу, Сент-Луис и Юта разошлись без голов
НХЛ: Виннипег закинул восемь шайб Далласу, Сент-Луис и Юта разошлись без голов

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