НХЛ: Виннипег закинул восемь шайб Далласу, Сент-Луис и Юта разошлись без голов
Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
В ночь на пятницу, 13 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 11 матчей.
Результаты матчей НХЛ за 12 ноября
Сиэтл – Каролина – 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
Бостон – Монреаль – 2:5 (0:2, 1:3, 1:0)
Коламбус – Тампа-Бэй – 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)
Нью-Джерси – Вашингтон – 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)
Оттава – Колорадо – 4:3 (2:0, 0:1, 1:2, 1:0)
Торонто – Миннесота – 2:5 (0:1, 2:1, 0:3)
Флорида – Детройт – 5:4 (1:2, 1:2, 3:0)
Чикаго – Баффало – 3:2 (1:2, 0:0, 1:0, 1:0)
Даллас – Виннипег – 3:8 (2:0, 1:5, 0:3)
Юта – Сент-Луис – 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, по буллитам - 2:3)
Лос-Анджелес – Айлендерс – 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)
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