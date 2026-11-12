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Футбол

Бельгия испортила дебют нового тренера Турции, Армения поделила очки с Кипром в Лиге наций

Представляем вашему вниманию первые результаты.
Вчера, 21:12       Автор: Сергей Носенко
Сборная Бельгии / Getty Images
Сборная Бельгии / Getty Images

Пятый тур Лиги наций-2026/27 стартовал двумя поединками с участием команд из дивизионов A и C. Сборная Бельгии одержала волевую победу над Турцией, тогда как противостояние Армении и Кипра завершилось вничью.

Лига наций. 5-й тур

Дивизион А. Группа 1 Турция – Бельгия – 1:2 Голы: Гюлер, 20 – де Брюйне, 27, де Кетеларе, 30.   Дивизион С. Группа 2 Армения – Кипр – 1:1 Голы: Гарибян, 58 – Пикис, 9.

В матче в Измире хозяева первыми добились успеха. Арда Гюлер на 20-й минуте воспользовался возможностью после стандартного положения и открыл счет эффектным ударом.

Однако бельгийцы быстро отреагировали на пропущенный мяч. Кевин де Брюйне восстановил равновесие на 27-й минуте, а вскоре Шарль де Кетеларе вывел гостей вперед. На этот раз Турция уже не смогла отыграться.

Поражение стало особенно неприятным для Серхена Ялчина, который проводил первый матч во главе национальной команды после смены тренера. Турки остаются без очков после пяти туров и потеряли шансы сохранить место в элитном дивизионе. Бельгия же набрала девять баллов и временно поднялась на второе место в группе A1.

В другом матче игрового дня Кипр не сумел удержать преимущество над Арменией. Гости повели в счете уже на девятой минуте благодаря голу Иасонаса Пикиса. Впрочем, после перерыва хозяева нашли возможность ответить: Артур Гарибян отправил мяч в ворота соперника на 58-й минуте.

Оставшуюся часть встречи команды провели без новых забитых мячей. Ничья позволила Кипру увеличить свой актив до восьми очков, тогда как у Армении теперь пять баллов. Команды занимают второе и третье места соответственно в группе C2.

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