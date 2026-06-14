ЧМ-2026: анонс дня — Испания vs Кабо-Верде, Бельгия vs Египет, Саудовская Аравия vs Уругвай

Предлагаем вашему вниманию вместе с betking, лицензированным беттинг-партнёром проекта, анонс матчей игрового дня с 15 на 16 июня в рамках Чемпионата мира по футболу.

Уже пройдена половина первого тура Чемпионата мира, однако ещё не все топ-сборные вступили в борьбу.

Вечером 15 июня нас ожидает первый матч одного из фаворитов турнира, а в ночь с 15 на 16 июня сыграет самый известный футболист этого Мундиаля.

15 июня | 19:00 | Испания — Кабо-Верде

Мерседес-Бенц Стэдиум, Атланта, США

Испания, вероятно, начнёт ЧМ-2026 не в оптимальном составе. Две главные звезды — Нико Уильямс и Ламин Ямаль рискуют пропустить стартовый поединок против Кабо-Верде.

Ожидается, что Уильямса и Ямаля заменят Ферран Торрес и Алекс Баэна. В остальном в лагере «Фурии Роха» плохих новостей нет.

В спаррингах перед Чемпионатом мира подопечные Луиса де ла Фуэнте не смогли обыграть Ирак, но справились с Перу.

Источник: Getty Images

Что касается Кабо-Верде, то дебютанты Мундиаля смогут выйти на поле в своём сильнейшем составе. Главные надежды страны связаны с Жоване Кабралем из Спортинга, помогать ему будет Сидни Кабраль из Бенфики (нет, они не братья).

"Синие акулы" не являются фаворитом этого поединка, поэтому, вероятно, футболисты не будут испытывать никакого стресса, как и написано на их футболках ("No stress" — национальный девиз страны).

В спаррингах подопечные Бубишты обыграли Сербию и Бермудские острова.

Интересный факт: Испания впервые с 1950 года сыграет на крупном турнире сборных без игроков мадридского Реала.

На сайте betking на победу Испании можно поставить с коэффициентом 1.13, тогда как потенциальный успех Кабо-Верде оценивается коэффициентом 21.00. Коэффициент на ничью — 9.50.

15 июня | 22:00 | Бельгия — Египет

Люмен Филд, Сиэтл, США

От того самого "золотого" бельгийского поколения остались лишь Кевин де Брёйне, Тибо Куртуа и, возможно, Тома Мёнье с Юри Тилемансом, однако сборная от этого не стала значительно слабее.

В составе "красных дьяволов" выросли и новые таланты, например центрбек Натан Нгой или полузащитник Амаду Онана. Конечно же, нельзя обойти вниманием главную звезду нынешнего поколения — Жереми Доку, а также финалиста Лиги чемпионов и чемпиона АПЛ сезона-2025/26 Леандро Троссара.

Поэтому Бельгия, возможно, и не входит в число пяти главных претендентов на титул, но вполне возможно, что именно спокойной подготовки без давления ожиданий не хватало предыдущему поколению.

В спаррингах команда обыграла Хорватию и Тунис.

Источник: Getty Images

В первом матче подопечных Руди Гарсии ждёт Египет. Омар Мармуш и Мохамед Салах полностью готовы к турниру и постараются создать проблемы обороне соперника. Помогать им в этом будут Трезеге и Имам Ашур.

Накануне турнира "фараоны" решили провести спарринг с государством-террористом и уступили Бразилии.

Интересный факт: Египет выиграл 3 из 4 матчей против Бельгии.

Эксперты betking считают фаворитом Бельгию, победа которой оценивается коэффициентом 1.64. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.00, а победа Египта оценивается коэффициентом 5.66.

16 июня | 01:00 | Саудовская Аравия — Уругвай

Хард-Рок Стэдиум, Майами-Гарденс, США

Саудовская Аравия — одна из немногих сборных на этом турнире, которая почти полностью состоит из футболистов, выступающих в национальном чемпионате.

На фоне своих партнёров по команде выделяется Сауд Абдульхамид, выступающий за вице-чемпиона Франции — Ланс. Именно этот вингбек считается главной звездой местного футбола вместе с Салемом Аль-Давсари, на плечи которого возложена роль лидера атаки.

В спаррингах Саудовская Аравия обыграла Пуэрто-Рико и сыграла вничью с Сенегалом.

Уругвай в первом матче сыграет без Рональда Араухо. Какой бы ни была его игра за Барселону, для национальной команды потеря этого центрального защитника является серьёзной проблемой. Не сыграет также Хорхиан де Арраскаэта, который остаётся главным креативным игроком полузащиты.

По другой причине, а именно из-за непопадания в заявку, не сыграет Луис Суарес, для которого этот турнир мог бы стать последним в карьере за сборную.

Подопечные Марсело Бьельсы не проводили контрольных матчей в последнее международное окно перед стартом Мундиаля, а в марте сыграли вничью с Англией и Алжиром.

Интересный факт: Команды провели между собой всего 3 матча за всю историю. Каждая одержала по одной победе, ещё одна встреча завершилась вничью.

Источник: Getty Images

В линии betking можно поставить на победу Саудовской Аравии с коэффициентом 8.00, тогда как вероятность успеха Уругвая представлена коэффициентом 1.45, а ничья — 4.50.

16 июня | 04:00 | Иран — Новая Зеландия

SoFi Стэдиум, Инглвуд, США

Самая "скандальная" сборная этого турнира, при том что сами футболисты никак не причастны к этому статусу, начнёт свой путь матчем против Новой Зеландии.

Несмотря на информационный фон вокруг своего участия в Мундиале, Иран успешно подготовился к групповому этапу. Подопечные Амира Галеноэи обыграли Гамбию и Мали.

Первый матч турнира пропустят Рузбех Чешми и Алиреза Джаханбахш. Опытные футболисты продолжают восстанавливаться после травм.

Источник: Getty Images

Фон вокруг сборной Новой Зеландии гораздо спокойнее, чем вокруг её соперника, однако именно команда из Океании подарила любителям футбола одну из самых интересных историй нынешнего Мундиаля. Если быть точнее, то не сама команда, а её правый защитник Тим Пейн.

Пейн проснулся знаменитым накануне турнира благодаря аргентинскому блогеру Scarso.

Блогер решил найти футболиста с наименьшим количеством подписчиков в Instagram среди всех игроков, попавших в заявки своих сборных на ЧМ-2026. На момент выхода видео таким игроком оказался именно Тим Пейн. Однако после публикации ролика число его подписчиков начало стремительно расти и на данный момент достигло отметки в 5,7 млн, что на 400 тысяч больше, чем всё население Новой Зеландии.

Однако это никак не улучшает спортивные показатели Новой Зеландии, которая в товарищеских матчах проиграла Гаити и Англии.

Интересный факт: Новая Зеландия ни разу не побеждала на чемпионатах мира.

По версии betking, Иран является фаворитом этого матча. Коэффициент на его победу составляет 1.90, тогда как победа Новой Зеландии оценивается коэффициентом 4.50. Ничья оценивается коэффициентом 3.50.

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