Кто победит в испанской Премьер-лиге сезона-2022/2023

ISPORT рассказывает, что думают букмекеры по поводу того, кто победит в Ла Лиге-2022/23.

В Испании проходит местный чемпионат по футболу, где 20 различных команд выясняют, кто из них в итоге станет чемпионом.

По сравнению с началом сезона расклады относительно главного фаворита первенства приняли другой вид.

ISPORT рассказывает, кого букмекеры видят главным кандидатом на победу в Ла Лиге сезона-2022/23 на данный момент.

Прогноз и ставки букмекеров на Чемпионат Испании

Барселона: 1.33 - 1.44

Реал: 2,0 - 3,5

Реал Сосьедад: 25,0 - 200,0

Атлетико Мадрид: 40,0 - 279.0

Атлетик Бильбао: 95,0 - 500,0

Вильярреал: 95,0 - 750.0

Реал Бетис: 95,0 - 100.0

На остальные команды коэффициенты 500 и выше

Напомним, на нашем сайте также доступен прогноз на победителя АПЛ.