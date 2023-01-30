Кто победит в испанской Премьер-лиге сезона-2022/2023
ISPORT рассказывает, что думают букмекеры по поводу того, кто победит в Ла Лиге-2022/23.
В Испании проходит местный чемпионат по футболу, где 20 различных команд выясняют, кто из них в итоге станет чемпионом.
По сравнению с началом сезона расклады относительно главного фаворита первенства приняли другой вид.
ISPORT рассказывает, кого букмекеры видят главным кандидатом на победу в Ла Лиге сезона-2022/23 на данный момент.
Прогноз и ставки букмекеров на Чемпионат Испании
- Барселона: 1.33 - 1.44
- Реал: 2,0 - 3,5
- Реал Сосьедад: 25,0 - 200,0
- Атлетико Мадрид: 40,0 - 279.0
- Атлетик Бильбао: 95,0 - 500,0
- Вильярреал: 95,0 - 750.0
- Реал Бетис: 95,0 - 100.0
На остальные команды коэффициенты 500 и выше
Напомним, на нашем сайте также доступен прогноз на победителя АПЛ.