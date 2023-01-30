iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Кто победит в испанской Премьер-лиге сезона-2022/2023

ISPORT рассказывает, что думают букмекеры по поводу того, кто победит в Ла Лиге-2022/23.
Сегодня, 10:16
Реал - Барселона
Реал - Барселона

В Испании проходит местный чемпионат по футболу, где 20 различных команд выясняют, кто из них в итоге станет чемпионом.

По сравнению с началом сезона расклады относительно главного фаворита первенства приняли другой вид.

ISPORT рассказывает, кого букмекеры видят главным кандидатом на победу в Ла Лиге сезона-2022/23 на данный момент.

Прогноз и ставки букмекеров на Чемпионат Испании

  • Барселона: 1.33 - 1.44
  • Реал: 2,0 - 3,5
  • Реал Сосьедад: 25,0 - 200,0
  • Атлетико Мадрид: 40,0 - 279.0
  • Атлетик Бильбао: 95,0 - 500,0
  • Вильярреал: 95,0 - 750.0
  • Реал Бетис: 95,0 - 100.0

На остальные команды коэффициенты 500 и выше

Напомним, на нашем сайте также доступен прогноз на победителя АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: прогноз испания Ла Лига

Статьи по теме

Ничья в пользу Барселоны: Реал Мадрид и Реал Сосьедад не определили победителя Ничья в пользу Барселоны: Реал Мадрид и Реал Сосьедад не определили победителя
Цыганков начнет матч против Барселоны со скамейки запасных Цыганков начнет матч против Барселоны со скамейки запасных
Атлетик - Реал 0:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании Атлетик - Реал 0:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании
Педри принес Барселоне минимальную победу над Хетафе Педри принес Барселоне минимальную победу над Хетафе
Помочь журналистам

Видео

Милан - Сассуоло 2:5 Видео голов и лучших моментов матча Серии А
Милан - Сассуоло 2:5 Видео голов и лучших моментов матча Серии А

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко поднялась на второе место, Калинина обновила свой личный рекорд
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернулся на вершину, Крутых установил собственный рекорд
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция одиночного микста на чемпионате Европы
просмотров
Джойс предположил, почему Усик сбросил вес в преддверии поединка с Фьюри
просмотров

Последние новости

Футбол13:14
Лунин останется в Реале как минимум до конца сезона
Европа13:01
Специя Коваленко арендовала форварда Ромы
Европа13:01
Закрытие трансферного окна: онлайн-трансляция
Теннис12:31
Теннис: WTA и ATP - расписание и результаты турниров на 2023 год
Бокс12:25
Усик: В конце боя с Джошуа понял, что если упаду я, то упадет и моральный дух наших защитников
Теннис12:05
Рейтинг WTA: Соболенко поднялась на второе место, Калинина обновила свой личный рекорд
Олимпийские виды11:50
Чемпионат Европы по фигурному катанию: итоги турнира
Теннис11:25
Цуренко с победы стартовала на турнире в Таиланде
Европа11:08
МЮ может совершить экстренный трансфер до закрытия трансферного окна
Украина11:02
Игры Ингульца и Кривбасса: онлайн-трансляции матчей украинских команд
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK