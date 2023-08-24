Кто выиграет английскую Премьер-лигу сезона-2023/24:
ISPORT рассказывает, что думают букмекеры по поводу того, кто победит в АПЛ-2023/24.
В Англии начался местный чемпионат по футболу, где одни из лучших клубов мира выясняют, кто из них в итоге станет чемпионом.
ISPORT рассказывает, кого букмекеры считают главным претендентом на победу в АПЛ сезона-2023/24 на данный момент.
Прогноз и ставки букмекеров на Чемпионат Англии
- Манчестер Сити: 1,67 - 1,73
- Арсенал: 5,0 - 6,0
- Ливерпуль: 9,0 - 12,3
- Челси: 15,0 - 24,0
- Ньюкасл: 15,0 - 24,0
- Манчестер Юнайтед: 12,0 - 41,0
- Брайтон: 34,0 - 51,0
- Тоттенхэм: 34,0 - 51,0
На остальные команды коэффициенты 101 и выше
Стоит отметить, что после двух сыгранных туров лишь у Ман Сити, Арсенала и Брайтона стопроцентный показатель очков. По дополнительным показателям впереди коллектив Роберто де Дзерби
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