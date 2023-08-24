Кто выиграет английскую Премьер-лигу сезона-2023/24:

ISPORT рассказывает, что думают букмекеры по поводу того, кто победит в АПЛ-2023/24.

В Англии начался местный чемпионат по футболу, где одни из лучших клубов мира выясняют, кто из них в итоге станет чемпионом.

ISPORT рассказывает, кого букмекеры считают главным претендентом на победу в АПЛ сезона-2023/24 на данный момент.

Прогноз и ставки букмекеров на Чемпионат Англии

Манчестер Сити: 1,67 - 1,73

Арсенал: 5,0 - 6,0

Ливерпуль: 9,0 - 12,3

Челси: 15,0 - 24,0

Ньюкасл: 15,0 - 24,0

Манчестер Юнайтед: 12,0 - 41,0

Брайтон: 34,0 - 51,0

Тоттенхэм: 34,0 - 51,0

На остальные команды коэффициенты 101 и выше

Стоит отметить, что после двух сыгранных туров лишь у Ман Сити, Арсенала и Брайтона стопроцентный показатель очков. По дополнительным показателям впереди коллектив Роберто де Дзерби

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