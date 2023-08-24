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Кто выиграет английскую Премьер-лигу сезона-2023/24:

ISPORT рассказывает, что думают букмекеры по поводу того, кто победит в АПЛ-2023/24.
Сегодня, 13:33
Арсенал - Манчестер Сити / Getty Images
Арсенал - Манчестер Сити / Getty Images

В Англии начался местный чемпионат по футболу, где одни из лучших клубов мира выясняют, кто из них в итоге станет чемпионом.

ISPORT рассказывает, кого букмекеры считают главным претендентом на победу в АПЛ сезона-2023/24 на данный момент.

Прогноз и ставки букмекеров на Чемпионат Англии

  • Манчестер Сити: 1,67 - 1,73
  • Арсенал: 5,0 - 6,0
  • Ливерпуль: 9,0 - 12,3
  • Челси: 15,0 - 24,0
  • Ньюкасл: 15,0 - 24,0
  • Манчестер Юнайтед: 12,0 - 41,0
  • Брайтон: 34,0 - 51,0
  • Тоттенхэм: 34,0 - 51,0

На остальные команды коэффициенты 101 и выше

Стоит отметить, что после двух сыгранных туров лишь у Ман Сити, Арсенала и Брайтона стопроцентный показатель очков. По дополнительным показателям впереди коллектив Роберто де Дзерби

Напомним, на нашем сайте доступен прогноз на обладателя Золотого Мяча-2023


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