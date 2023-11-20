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Автоспорт

Гран-при Абу-Даби: расписание и результаты

На острове Яс пройдет двадцать третий этап календаря Формулы 1, все результаты и расписание узнавай на ISPORT.
Сегодня, 20:29
Гран-при Абу-Даби / Getty Images
Гран-при Абу-Даби / Getty Images

В 2023 году состоится 74-й чемпионат мира Формулы 1, которая является высшим классом соревнований для гоночных автомобилей с открытыми колесами.

Сезон-2023 пройдет с 3 марта (этап в Бахрейне) по 26 ноября (этап в Абу-Даби). Команды борются за Кубок конструкторов, в то время как пилоты участвуют в личном зачете.

На данный момент обладателем КК является Ред Булл (всего 6 побед), который по итогам Гран-при Японии досрочно завоевал свой шестой кубок. А действующий чемпион мира Макс Ферстаппен (3 титула) по итогам гонки в Катаре выиграл свой третий титул.

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Трасса и статистика

Гран-при Абу-Даби можно считать одним из самых молодых в календаре Формулы 1, ведь первый заезд прошел лишь в 2009 году. Тогда победил Себастьян Феттель на Ред Булл.

Начиная с этого момента гонка в Абу-Даби стала закрывать сезон "королевы автоспорта", сменив на этом посту Гран-при Бразилии.

Гонка проходит на искусственно созданном острове Яс на трассе Яс-Марина при смене дня и ночи: гонщики начинают заезд при дневном свете, а завершают уже при искусственном освещении 

Конфигурация трассы Яс-Марина
Конфигурация трассы Яс-Марина

Наибольшее количество побед на этом Гран-при одержал Льюис Хэмилтон (5 побед), а рекордсменами среди команд являются Мерседес и Ред Булл (по 6).

За гонку пилоты проходят дистанцию в 58 кругов (306 183 м). Длина одного круга составляет 5 281 м.

Расписание и результаты заездов Гран-при Абу-Даби-2023

Пятница, 24 ноября

  • 11:30 - первая практика
  • 15:00 - вторая практика

Суббота, 25 ноября

  • 12:30 - третья практика
  • 16:00 - квалификация

Воскресенье, 26 ноября

  • 15:00 - Гран-при Абу-Даби

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов, а также с положением команд в Кубке конструкторов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Абу-Даби

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