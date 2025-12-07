iSport.ua
Норрис стал чемпионом Формулы 1 в сезоне-2025

Пилот Макларен опередил в общем зачете Ферстаппена, который одержал победу в Абу-Даби.
Сегодня, 16:58
Ландо Норрис / Getty Images
В воскресенье, 7 декабря, состоялась гонка заключительного 24-го этапа Формулы 1 в сезоне-2025 - Гран-при Абу-Даби, по итогам которой определился новый чемпион.

Победу в чемпионате одержал гонщик Макларен Ландо Норрис, который в ОАЭ пришел к финишу на третьем месте, однако этого хватило, чтобы выиграть общий зачет пилотов.

До последней гонки на титул также претендовали Макс Ферстаппен из Ред Булл и напарник Норриса Оскар Пиастри. В итоге первый одержал победу на Гран-при Абу-Даби, но уступил лидеру общего зачета два балла. Пиастри в ОАЭ финишировал на втором месте.

Для Норриса это чемпионство стало первым в карьере. Также 26-летний британец прервал четырехлетнюю серию побед в чемпионатах Ферстаппена.

Норрис стал первым с 2008 года пилотом Макларен, который завоевал титул. Тогда чемпионство выборол Льюис Хэмилтон.

Читай также: Гран-при Абу-Даби: Ферстаппен выиграл гонку, Норрис - чемпионский титул

Гран-при Абу-Даби

  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 58 кругов
  2. Оскар Пиастри (Макларен) +12,594
  3. Ландо Норрис (Макларен) +16,572
  4. Шарль Леклер (Феррари) +23,279
  5. Джордж Расселл (Мерседес) +48,563
  6. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +1.07,562
  7. Эстебан Окон (Хаас) +1.09,876
  8. Льюис Хэмилтон (Феррари) +1.12,670
  9. Оливер Берман (Хаас) +1.16,166
  10. Нико Хюлькенберг (Заубер) +1.19,014
  11. Лэнс Стролл (Астон Мартин) +1.19,523
  12. Габриэл Бортолето (Заубер) +1.21,043
  13. Карлос Сайнс (Уильямс) +1.22,158
  14. Юки Цунода (Ред Булл) +1.23,794
  15. Андреа Кими Антонелли (Мерседес) +1.24,399
  16. Алекс Албон (Уильямс) +1.30,327
  17. Изак Аджар (Рейсинг Буллз) +1 круг
  18. Лиам Лоусон (Рейсинг Буллз) +1 круг
  19. Пьер Гасли (Альпин) +1 круг
  20. Франко Колапинто (Альпин) +1 круг

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов, а также положением команд в Кубке конструкторов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Абу-Даби Макс Ферстаппен Ландо Норрис Оскар Пиастри

