Норрис стал чемпионом Формулы 1 в сезоне-2025

Пилот Макларен опередил в общем зачете Ферстаппена, который одержал победу в Абу-Даби.

В воскресенье, 7 декабря, состоялась гонка заключительного 24-го этапа Формулы 1 в сезоне-2025 - Гран-при Абу-Даби, по итогам которой определился новый чемпион.

Победу в чемпионате одержал гонщик Макларен Ландо Норрис, который в ОАЭ пришел к финишу на третьем месте, однако этого хватило, чтобы выиграть общий зачет пилотов.

До последней гонки на титул также претендовали Макс Ферстаппен из Ред Булл и напарник Норриса Оскар Пиастри. В итоге первый одержал победу на Гран-при Абу-Даби, но уступил лидеру общего зачета два балла. Пиастри в ОАЭ финишировал на втором месте.

Для Норриса это чемпионство стало первым в карьере. Также 26-летний британец прервал четырехлетнюю серию побед в чемпионатах Ферстаппена.

Норрис стал первым с 2008 года пилотом Макларен, который завоевал титул. Тогда чемпионство выборол Льюис Хэмилтон.

Гран-при Абу-Даби

Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 58 кругов Оскар Пиастри (Макларен) +12,594 Ландо Норрис (Макларен) +16,572 Шарль Леклер (Феррари) +23,279 Джордж Расселл (Мерседес) +48,563 Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +1.07,562 Эстебан Окон (Хаас) +1.09,876 Льюис Хэмилтон (Феррари) +1.12,670 Оливер Берман (Хаас) +1.16,166 Нико Хюлькенберг (Заубер) +1.19,014 Лэнс Стролл (Астон Мартин) +1.19,523 Габриэл Бортолето (Заубер) +1.21,043 Карлос Сайнс (Уильямс) +1.22,158 Юки Цунода (Ред Булл) +1.23,794 Андреа Кими Антонелли (Мерседес) +1.24,399 Алекс Албон (Уильямс) +1.30,327 Изак Аджар (Рейсинг Буллз) +1 круг Лиам Лоусон (Рейсинг Буллз) +1 круг Пьер Гасли (Альпин) +1 круг Франко Колапинто (Альпин) +1 круг

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов, а также положением команд в Кубке конструкторов.

