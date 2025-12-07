Норрис стал чемпионом Формулы 1 в сезоне-2025
В воскресенье, 7 декабря, состоялась гонка заключительного 24-го этапа Формулы 1 в сезоне-2025 - Гран-при Абу-Даби, по итогам которой определился новый чемпион.
Победу в чемпионате одержал гонщик Макларен Ландо Норрис, который в ОАЭ пришел к финишу на третьем месте, однако этого хватило, чтобы выиграть общий зачет пилотов.
LANDO NORRIS IS THE 2025 FORMULA 1 WORLD CHAMPION!!!! 🏆#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/Rg4cc4OwlU— Formula 1 (@F1) December 7, 2025
До последней гонки на титул также претендовали Макс Ферстаппен из Ред Булл и напарник Норриса Оскар Пиастри. В итоге первый одержал победу на Гран-при Абу-Даби, но уступил лидеру общего зачета два балла. Пиастри в ОАЭ финишировал на втором месте.
Max Verstappen takes his EIGHTH win of 2025!— Formula 1 (@F1) December 7, 2025
It's not enough to secure him the title, but he ends the year with more wins than anyone else, and just TWO points shy of a fifth straight title 👏#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/Y9PpfanZXy
Для Норриса это чемпионство стало первым в карьере. Также 26-летний британец прервал четырехлетнюю серию побед в чемпионатах Ферстаппена.
Норрис стал первым с 2008 года пилотом Макларен, который завоевал титул. Тогда чемпионство выборол Льюис Хэмилтон.
Гран-при Абу-Даби
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 58 кругов
- Оскар Пиастри (Макларен) +12,594
- Ландо Норрис (Макларен) +16,572
- Шарль Леклер (Феррари) +23,279
- Джордж Расселл (Мерседес) +48,563
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +1.07,562
- Эстебан Окон (Хаас) +1.09,876
- Льюис Хэмилтон (Феррари) +1.12,670
- Оливер Берман (Хаас) +1.16,166
- Нико Хюлькенберг (Заубер) +1.19,014
- Лэнс Стролл (Астон Мартин) +1.19,523
- Габриэл Бортолето (Заубер) +1.21,043
- Карлос Сайнс (Уильямс) +1.22,158
- Юки Цунода (Ред Булл) +1.23,794
- Андреа Кими Антонелли (Мерседес) +1.24,399
- Алекс Албон (Уильямс) +1.30,327
- Изак Аджар (Рейсинг Буллз) +1 круг
- Лиам Лоусон (Рейсинг Буллз) +1 круг
- Пьер Гасли (Альпин) +1 круг
- Франко Колапинто (Альпин) +1 круг
