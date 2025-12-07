iSport.ua
Дубль Сведберга помог Сельте неожиданно обыграть Реал

Команда Алонсо отпустила Барселону вперёд.
Вчера, 23:59       Автор: Андрей Безуглый
Реал - Сельта / Getty Images
Реал - Сельта / Getty Images

В воскресенье, 7 декабря, Реал принимать дома Сельта.

Весь первый тайм хозяева безраздельно доминировали на поле, однако не смогли конвертировать преимущество в голы. Ударам мадридцев не хватало точности или удачи.

Со стартов второго тайма Сельта неожиданно вышла вперёд после гола пяткой только вышедшего на замену Сведберга. После пропущенного года Реал только нарастил давление,бноьвсе никак не мог забить гол.

Затем Фран Гарсия получил две жёлтые карточки в течение нескольких минут, оставив Реал в меньшинстве. Это не помешало команде Алонсо контролировать матч, но и не помогло забить.

Сельта же уверенно оборонялась с численным преимуществом и неожиданно даже сумела забить второй. Сведберг отличился дублем и подарил своей команде очки в Мадриде.

Реал - Сельта 0:2

Голы: Сведберг, 53, 90+3

