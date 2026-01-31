Реал намерен устроить большую перестройку грядущим летом

Руководство Реала решило устроить летом боьшю перестройку, пишет Cadena SER.

По информации издания, в клубе посчитали, что перестройка полузащиты с целью заменить Каземиро, Модрича и Крооса потерпела неудачу.

Именно потому летом будут предприняты огромные шаги в исправлении этих ошибок, так как считается, что все проблемы команды обсловлены провалом полузащиты.

На текущий момент конкретные имена игроков, которые покинут команду и будут куплены на их место, неизвестны. Но, скорее всего, Реал намерен серьезно потратиться на трансферном рынке.

