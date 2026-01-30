iSport.ua
Жеребьевка Лиги чемпионов: Трубин снова сыграет с Реалом

Определились пары соперников в 1/16 финала.
Сегодня, 13:30       Автор: Василий Войтюк
В штаб-квартире УЕФА во швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги чемпионов.

16 команд узнали имена своих соперников на первую стадию плей-офф. Помогал во время жеребьевки бывший французский футболист лондонского Арсенала Робер Пирес.

Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов:

Серебряный путь

  • Бенфика (Португалия) - Реал Мадрид (Испания)
  • Монако (Франция) - ПСЖ (Франция)
  • Галатасарай (Турция) - Ювентус (Италия)
  • Боруссия (Германия) - Аталанта (Италия)

Синий путь

  • Карабах (Азербайджан) - Ньюкасл (Англия)
  • Брюгге (Бельгия) - Атлетико М (Испания)
  • Буде/Глимт (Норвегия) - Интер (Италия)
  • Олимпиакос (Греция) - Байер Леверкузен (Германия)

Отметим, что жеребьевка всех следующих стадий состоится после завершения стадии 1/16 финала 27 февраля. На ISPORT доступны результаты 

