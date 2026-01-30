Жеребьевка Лиги чемпионов: Трубин снова сыграет с Реалом
Определились пары соперников в 1/16 финала.
В штаб-квартире УЕФА во швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги чемпионов.
16 команд узнали имена своих соперников на первую стадию плей-офф. Помогал во время жеребьевки бывший французский футболист лондонского Арсенала Робер Пирес.
Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов:
Серебряный путь
- Бенфика (Португалия) - Реал Мадрид (Испания)
- Монако (Франция) - ПСЖ (Франция)
- Галатасарай (Турция) - Ювентус (Италия)
- Боруссия (Германия) - Аталанта (Италия)
Синий путь
- Карабах (Азербайджан) - Ньюкасл (Англия)
- Брюгге (Бельгия) - Атлетико М (Испания)
- Буде/Глимт (Норвегия) - Интер (Италия)
- Олимпиакос (Греция) - Байер Леверкузен (Германия)
Отметим, что жеребьевка всех следующих стадий состоится после завершения стадии 1/16 финала 27 февраля. На ISPORT доступны результаты
