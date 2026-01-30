iSport.ua
Алькарас победил Зверева и пробился в финал AO

Испанец впервые вышел в финал.
Сегодня, 12:20       Автор: Валентина Чорноштан
Карлос Алькарас / Getty Images
Карлос Алькарас / Getty Images

В пятницу, 30 января, проходят полуфинальные матчи Australian Open, в которых в первой паре сразятся Зверев и Алькарас, а во второй — Джокович и Синнер.

Уже состоялась игра первой пары, в которой испанский теннисист сумел обыграть представителя Германии Александра Зверева. Добавим, что ранее Алькарас никогда не доходил до финала Australian Open.

Матч длился 5 часов 27 минут. За это время Карлос выполнил 12 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 13 попыток. Александр, в свою очередь, подал 17 эйсов, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 7.

1/2 финала  Australian Open
Карлос Алькарас (Испания) – Александр Зверев (Германия) 6:4, 7:6, 6:7, 6:7, 7:5.

Второй полуфинал, в котором сойдутся серб Новак Джокович и итальянец Янник Синнер, также пройдет в пятницу, 30 января. Финал состоится в воскресенье, 1 февраля.

