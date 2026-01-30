НБА: Филадельфия обыграла Сакраменто, Финикс победил Детройт
В ночь на пятницю, 30 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны восемь матчей.
Результаты матчей НБА за 30 января
Вашингтон – Милуоки – 109:99 (25:23, 32:20, 25:29, 27:27)
Вашингтон: Джордж (23), Сарр (16 + 17 подборов), Миддлтон (13 + 5 потерь), Джонсон (8), Кулибали (8 + 10 подборов) – старт; Кэррингтон (13 + 6 передач), Шэмпени (12), Брэнэм (6), Райли (6), Уоткинс (4 + 9 подборов).
Милуоки: Тернер (21 + 14 подборов + 6 блок-шотов), Портис (19 + 7 подборов), Кузма (19 + 9 подборов + 6 передач), Роллинз (17 + 8 передач), Грин (2) – старт; Нэнс (13), Энтони (5), Трент (3), Джексон (0).
Филадельфия – Сакраменто – 113:111 (28:25, 32:29, 28:38, 25:19)
Филадельфия: Макси (40 + 8 передач), Эмбиид (37 + 8 передач), Джордж (15), Эджкомб (5), Убре (4) – старт; Барлоу (5), Маккейн (4), Эдвардс (3), Бона (0), Драммонд (0).
Сакраменто: Шрёдер (27), Дерозан (25 + 8 передач), Сабонис (14 + 7 подборов), Ачиува (8 + 13 подборов), Клиффорд (2) – старт; Лавин (17), Эллис (10), Рейно (8 + 7 подборов), Кардуэлл (0).
Атланта – Хьюстон – 86:104 (23:23, 19:20, 24:35, 20:26)
Атланта: Александер-Уокер (20), Кисперт (17), Крейчи (9), Колоко (6 + 7 подборов), Дэниэлс (4 + 7 передач) – старт; Макколлум (23), Ньюэлл (5 + 7 подборов), Гуйе (2), Уоллес (0), Кеннард (0 + 7 подборов).
Хьюстон: Дюрэнт (31), Смит (14 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Окоги (10 + 10 подборов), Томпсон (9 + 7 подборов), Шенгюн (9 + 13 подборов) – старт; Шеппард (13), Капела (10 + 7 подборов), А. Холидэй (4), Тэйт (4), Кроуфорд (0), Дэвисон (0), Грин (0).
Чикаго – Майами – 113:116 (31:34, 20:28, 34:29, 28:25)
Чикаго: Бузелис (16 + 9 подборов), Вучевич (15 + 10 подборов), Уайт (14 + 8 передач), Смит (11), Окоро (8) – старт; Досунму (23 + 7 подборов), Хертер (15 + 10 подборов), Терри (8), Филлипс (3), Уильямс (0).
Майами: Пауэлл (21), Адебайо (20 + 12 подборов), Ларссон (15), Уиггинс (10), Якучионис (0) – старт; Хакес (19 + 10 подборов + 6 передач), Уэйр (12), Смит (11), Йович (8), Фонтеккьо (0).
Даллас – Шарлотт – 121:123 (20:33, 38:26, 35:34, 28:30)
Даллас: Флэгг (49 + 10 подборов), Вашингтон (14 + 9 подборов), Кристи (13), Калеб Мартин (6 + 11 подборов), Гэффорд (5) – старт; Томпсон (16), Уильямс (15 + 6 передач), Сиссе (3), Харди (0), Пауэлл (0), Нембхард (0).
Шарлотт: Книппел (34), Миллер (23), Болл (22 + 9 передач), Бриджес (17 + 8 подборов + 8 передач), Диабате (10) – старт; Секстон (8), Колкбреннер (5), Грин (2), Салон (2), Джеймс (0 + 8 подборов).
Денвер – Бруклин – 107:103 (30:26, 34:23, 15:27, 28:27)
Денвер: Дж. Мюррей (27 + 6 передач), Уотсон (19), Валанчюнас (12 + 9 подборов), Джонс (1), Пикетт (0) – старт; Хардуэй (25 + 8 подборов), Б. Браун (12), Стротер (7), Ннаджи (4 + 7 подборов), Тайсон (0).
Бруклин: Портер (38 + 10 подборов), Мэнн (12), Клэкстон (10 + 8 подборов + 7 передач), Траоре (9), Вольф (7) – старт; Уилсон (8), Пауэлл (7), Шарп (7 + 9 подборов), Мартин (5), Сараф (0).
Финикс – Детройт – 114:96 (35:31, 37:25, 21:25, 21:15)
Финикс: Брукс (40 + 8 подборов), Аллен (24), Гиллеспи (16), О’Нил (10), Уильямс (6) – старт; Буэй (6), Игодаро (6 + 9 подборов), Данн (3), Гудвин (2), Ливерс (1), Хэйс-Дэвис (0), Флеминг (0), Малуач (0).
Детройт: Каннингем (26 + 7 передач), Дюрен (23 + 13 подборов), Харрис (13), Д. Робинсон (9), Томпсон (6 + 6 передач) – старт; Стюарт (11), Дженкинс (6), Рид (2), Клинтман (0), Грин (0), Айви (0), Холланд (0), Ланир (0).
Миннесота – Оклахома – 123:111 (34:22, 29:28, 33:30, 27:31)
Миннесота: Эдвардс (26), Макдэниэлс (21), Гобер (14 + 11 подборов), Рэндл (13), Дивинченцо (11) – старт; Рид (18 + 7 подборов), Хайлэнд (9 + 5 потерь), Кларк (7), Джузэнг (2), Диллингэм (2), Инглс (0), Беранже (0), Миллер (0).
Оклахома: Гилджес-Александер (30 + 8 передач + 5 потерь), Холмгрен (15), Уиггинс (10), Дорт (5), Джейлин Уильямс (5) – старт; Уоллес (13), Хартенштайн (11), К. Уильямс (7), Джо (6), Янгблад (5), Барнхайзер (2), Дженг (2).
