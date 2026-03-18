Зубков отметился ассистом на победный гол в матче чемпионата Турции

В среду, 18 марта, Трабзонспор встречался в гостях с Эюпспором в рамках 27-го тура чемпионата Турции.

Украинский вингер "бордово-синих" Александр Зубков вышел на этот матч в стартовом составе и помог своей команде одержать победу, записав на свой счет ассист.

На 66-й минуте встречи украинец выполнил подачу с углового, которую замкнул Фелипе Аугусто.

Зубков был заменен под занавес поединка, а тот гол так и остался единственным в матче.

Всего в нынешнем сезоне на счету Зубкова три гола и 11 результативных передач в 28 поединках за Трабзонспор во всех турнирах.

Напомним, ранее Зубков был вызван главным тренером сборной Украины Сергеем Ребровым на матчи плей-офф квалификации чемпионата мира-2026.

