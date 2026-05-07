iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Батагов успешно перенес операцию на колене

Украинец еще с марта пребывает в лазарете Трабзонспора.
Вчера, 22:59       Автор: Игорь Мищук
Арсений Батагов / Getty Images
Арсений Батагов / Getty Images

Украинский защитник Трабзонспора Арсений Батагов успешно перенес операцию по восстановлению наружного мениска правого колена.

Об этом сообщает официальный сайт турецкого клуба.

Читай также: Зубков отметился ассистом на победный гол в матче чемпионата Турции

"Нашему футболисту Арсению Батагову после полученной травмы была успешно проведена артроскопическая операция по восстановлению наружного мениска правого колена в лондонском хирургическом центре Fortius.

Под контролем нашей медицинской команды он начнет реабилитационный процесс. Желаем ему скорейшего выздоровления", - сказал глава медицинского штаба клуба Ахмет Бешир.

Батагову в середине марта был диагностирован частичный разрыв связок колена и отек большеберцовой кости. В середине апреля украинец вернулся в общую группу, однако, как оказалось, консервативное лечение результата не дало, после чего пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству.

В нынешнем сезоне Батагов провел в составе Трабзонспора во всех турнирах 30 матчей, отличившись одним голом и тремя результативными передачами.

Ранее президент Трабзонспора подтвердил трансфер украинского полузащитника Дженоа Руслана Малиновского.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Трабзонспор арсений батагов

Статьи по теме

Президент турецкого клуба подтвердил трансфер Малиновского Президент турецкого клуба подтвердил трансфер Малиновского
Дженоа попытается отговорить Малиновского от перехода в турецкий клуб Дженоа попытается отговорить Малиновского от перехода в турецкий клуб
Малиновский может пополнить компанию украинцев в команде из чемпионата Турции Малиновский может пополнить компанию украинцев в команде из чемпионата Турции
Зубков отметился ассистом на победный гол в матче чемпионата Турции Зубков отметился ассистом на победный гол в матче чемпионата Турции

Видео

Кристал Пэлас - Шахтер: видео голов
Кристал Пэлас - Шахтер: видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Ицзэ ведет в финале против Мерфи после третьей сессии
просмотров
Футбол сегодня: ответный матч Кристал Пэлас - Шахтер в ЛК
просмотров
УПЛ: Рух уступил дома Заре
просмотров
Плей-офф НБА: Сан-Антонио сравнял счет в серии, а Нью-Йорк увеличил преимущество
просмотров

Последние новости

Лига конференций00:11
Лига конференций: Кристал Пэлас сыграет в финале с Райо Вальекано
Лига Европы00:04
Лига Европы: Фрайбург и Астон Вилла разыграют трофей
Вчера, 23:52
Лига конференций23:52
Шахтер повторно проиграл Кристал Пэлас в полуфинале Лиги конференций.
Лига конференций23:50
Кристал Пэлас - Шахтер: видео голов
Бокс23:32
Фьюри возглавил рейтинг WBC в супертяжелом весе
Европа22:59
Батагов успешно перенес операцию на колене
Европа22:40
Бавария провела переговоры по звезде Ньюкасла
Европа22:28
Рома намерена обменять Довбика на другого нападающего
Европа22:10
Канисарес - о Реале: Корабль, плывущий по течению, без курса и капитана
Теннис21:55
Калинина потерпела поражение во втором круге турнира в Риме
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK