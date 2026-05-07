Батагов успешно перенес операцию на колене

Украинский защитник Трабзонспора Арсений Батагов успешно перенес операцию по восстановлению наружного мениска правого колена.

Об этом сообщает официальный сайт турецкого клуба.

"Нашему футболисту Арсению Батагову после полученной травмы была успешно проведена артроскопическая операция по восстановлению наружного мениска правого колена в лондонском хирургическом центре Fortius.

Под контролем нашей медицинской команды он начнет реабилитационный процесс. Желаем ему скорейшего выздоровления", - сказал глава медицинского штаба клуба Ахмет Бешир.

Батагову в середине марта был диагностирован частичный разрыв связок колена и отек большеберцовой кости. В середине апреля украинец вернулся в общую группу, однако, как оказалось, консервативное лечение результата не дало, после чего пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству.

В нынешнем сезоне Батагов провел в составе Трабзонспора во всех турнирах 30 матчей, отличившись одним голом и тремя результативными передачами.

