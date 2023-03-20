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Ангелина Калинина: результаты матчей

ISPORT представляет статистику и результаты поединков Ангелины Калининой.
Вчера, 22:04
Ангелина Калинина / Getty Images
Ангелина Калинина / Getty Images

Украинская теннисистка Ангелина Калинина 2

Во втором раунде турнира в Индиан-Уэллсе украинка проиграла гречанке Марии Саккари

Результаты Ангелины Калининой в 2023 году

 

Индиан-Уэллс, США

  • Ангелина Калинина - Мария Саккари (Греция) - 6:3, 2:6, 4:6
  • Ангелина Калинина - Линда Фругвиртова (Чехия) - 6:4, 4:6, 7:5

 

Биография и статистика Ангелины Калининой

Теннисистка родилась в Новой Каховке 27 февраля 1997 года и начала свою професиональную карьеру в 2015 году.

На Турнирах Большого шлема лучший результат Ангелины 1/32 Australian Open

Лучшие результаты на ТБШ

  • Australian Open - 1/32 (2023)
  • Ролан Гаррос - 1/64 (2022, 2021)
  • Уимблдон -1/64 (2022)
  • US Open - 1/64  (2022, 2021, 2018)

Спортсменка, рост которой составляет 180 см за свою карьеру заработала 2 миллиона 120 тысяч долларов призовых. В рейтинге WTA не поднималась выше 28-й позиции.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина WTA Ангелина Калинина

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