Ангелина Калинина: результаты матчей
Украинская теннисистка Ангелина Калинина продолжает представлять нашу страну на международной теннисной арене.
Украинская теннисистка завершила выступление на турнире WTA 1000 в Торонто после первого раунда, уступив на старте соревнований венгерке Анне Бондар.
Зато уже на турнире в Цинциннатти Калинина прошла первый круг, победив чешку Дарью Видманову.
Результаты Ангелины Калининой в 2026 году
Цинциннатти, США
- Первый раунд: Ангелина Калинина - Дарья Видманова 2:1 (4:6, 6:4, 6:2)
Торонто, Канада
- Первый раунд: Ангелина Калинина - Анна Бондар (Венгрия) 4:6, 5:7
Гамбург, Германия
- 1/4 финала: Ангелина Калинина - Тамара Корпач (Германия) 3:6, 6:1, 1:6.
- Второй раунд: Ангелина Калинина - Мария Лурдес Карле (Аргентина) 6:1, 6:3
- Первый раунд: Ангелина Калинина - Кейтлин Кеведо (Испания) 7:5, 6:4
Яссы, Румыния
- Первый раунд: Ангелина Калинина - Паула Бадоса (Испания) 3:6, 1:6
Уимблдон
- Первый раунд: Ангелина Калинина - Камилла Рахимова (Узбекистан) 6:4, 4:6, 5:7
Истборн, Великобритания
- Ангелина Калинина - Маккартни Кесслер (США, 7) 0:2 (4:6, 3:6)
- Ангелина Калинина - Дарья Снигур 2:0 (7:6 (1), 7:5)
Берлин, Германия
Квалификация
- Ангелина Калинина — Диан Парри (Франция) — 0:2 (4:6, 6:7)
- Ангелина Калинина - Лулу Сун (Новая Зеландия) 2:0 (6:4, 6:3)
Ролан Гаррос
- Первый круг. Ангелина Калинина — Диан Парри (Франция) — 1:2 (6:0, 2:6, 4:6)
Рабат, Марокко
- Финал: Ангелина Калинина - Петра Марчинко (Хорватия) 2:6, 0:3 - отказ
- 1/2 финала: Ангелина Калинина - Панна Удварди (Венгрия) 6:0, 6:3
- 1/4 финала: Ангелина Калинина - Анна Бондар (Венгрия) 6:4, 7:5
- Второй раунд: Ангелина Калинина - Юлия Стародубцева (Украина) 6:3, 7:6(3)
- Первый раунд: Ангелина Калинина - Симона Вальтерт (Швейцария) 6:3, 6:4
Рим, Италия
- Второй раунд: Ангелина Калинина - Солана Сьерра (Аргентина) 2:6, 3:6
- Квалификация, финал: Ангелина Калинина - Кэти Волынец (США) 6:2, 6:3
- Квалификация, первый раунд: Ангелина Калинина - Камила Осорио (Колумбия) 6:3, 7:5
Мадрид, Испания
- Третий раунд: Ангелина Калинина - Наоми Осака (Япония) 1:6, 3:6
- Второй раунд: Ангелина Калинина - Мария Боузкова (Чехия) 6:4, 6:3
- Первый раунд: Ангелина Калинина - Камилла Рахимова (Узбекистан) 6:2, 5:7, 6:2
- Квалификация, финал: Ангелина Калинина - Слоан Стивенс (США) 2:6, 7:6 (5), 6:2
- Квалификация, первый раунд: Ангелина Калинина - Марина Бассольс Рибера (Испания) 6:2, 6:1
Линц, Австрия
- Второй раунд: Ангелина Калинина - Донна Векич (Хорватия) - отказ
- Первый раунд: Ангелина Калинина - Панна Удварди (Венгрия) 5:7, 6:1, 6:0
- Квалификация, финал: Ангелина Калинина - Александра Саснович (нейтральный статус) 3:6, 2:6
- Квалификация, 1/2 финала: Ангелина Калинина - Анна-Лена Фридзам (Германия) 6:4, 6:4
Дубровник, Хорватия
- Финал: Ангелина Калинина - Андреа Ласаро Гарсия (Испания) 6:3, 4:6, 3:6
- 1/2 финала: Ангелина Калинина - Тамара Зиданшек (Словения) 6:0, 4:6, 6:3
- 1/4 финала: Ангелина Калинина - Полона Херцог (Словения) 7:6(4), 6:2
- Второй раунд: Ангелина Калинина - Нурия Бранкаччо (Италия) 6:0, 6:2
- Первый раунд: Ангелина Калинина - Лучия Бронцетти (Италия) 7:5, 0:6, 6:2
Анталья, Турция
- Финал: Ангелина Калинина - Тамара Зиданшек (Словения) 6:0, 6:3
- 1/2 финала: Ангелина Калинина - Катажина Кава (Польша) 6:3, 6:4
- 1/4 финала: Ангелина Калинина - Алина Чараева (нейтральная) 7:5, 6:3
- Второй раунд: Ангелина Калинина - Экатерине Горгодзе (Грузия) 6:3, 6:3
- Первый раунд: Ангелина Калинина - Елена Приданкина (нейтральная) 6:2, 6:1
Анталья, Турция
- Финал: Ангелина Калинина - Александра Олийникова (Украина) 6:3, 3:6, 6:2
- 1/2 финала: Ангелина Калинина - Катажина Кава (Польша) 7:5, 6:2
- 1/4 финала: Ангелина Калинина - Панна Удварди (Венгрия) 7:6(3), 7:5
- Второй раунд: Ангелина Калинина - Элина Аванесян (Армения) 6:1, 7:6(5)
- Первый раунд: Ангелина Калинина - Экатерине Горгодзе (Грузия) 6:3, 4:6, 6:3
Анталья, Турция
- Финал: Ангелина Калинина - Моюка Учидзима (Япония) 5:7, 5:7
- 1/2 финала: Ангелина Калинина - Вероника Эрьявец (Словения) 6:3, 6:1
- 1/4 финала: Ангелина Калинина - Экатерине Горгодзе (Грузия) 6:4, 6:1
- Второй раунд: Ангелина Калинина - Катарина Завацкая (Украина) 6:1, 6:2
- Первый раунд: Ангелина Калинина - Алевтина Ибрагимова (нейтральный статус) 6:4, 4:6, 6:1
Оэйраш, Португалия
- Второй раунд: Ангелина Калинина - Далма Галфи (Венгрия) 1:6, 2:6
- Первый раунд: Ангелина Калинина - Лян Эньшуо (Китайский Тайбэй) 6:1, 6:4
Клуж-Напока, Румыния
- Квалификация, первый раунд: Ангелина Калинина - Дарья Снигур (Украина) 3:6, 1:6
Australian Open
- Первый раунд: Ангелина Калинина - Ван Синьюй (Китай) 3:6, 3:6
- Квалификация, финал: Ангелина Калинина - Мая Хвалинска (Польша) 5:7, 6:2, 6:1
- Квалификация, второй раунд: Ангелина Калинина - Анук Куверманс (Нидерланды) 7:6(6), 6:0
- Квалификация, первый раунд: Ангелина Калинина - Джоанна Гарланд (Китайский Тайбэй) 7:5, 6:2
Брисбен, Австралия
- Первый раунд: Ангелина Калинина - Анна Бондар (Венгрия) 4:6, 6:7(3)
Биография и статистика Ангелины Калининой
Теннисистка родилась в Новой Каховке 27 февраля 1997 года и начала свою професиональную карьеру в 2015 году.
На Турнирах Большого шлема лучший результат Ангелины 1/32 Australian Open
Лучшие результаты на ТБШ
- Australian Open - 1/32 (2023)
- Ролан Гаррос - 1/64 (2025, 2022, 2021)
- Уимблдон -1/64 (2023, 2022)
- US Open - 1/64 (2024, 2022, 2021, 2018)
Спортсменка, рост которой составляет 180 см, за свою карьеру заработала 2 миллиона 120 тысяч долларов призовых. В рейтинге WTA не поднималась выше 25-й позиции.