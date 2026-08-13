iSport.ua
Русский Українська

Ангелина Калинина: результаты матчей

ISPORT представляет статистику и результаты поединков Ангелины Калининой.
Вчера, 22:22       Автор: Василий Медвидь
Ангелина Калинина / Getty Images
Ангелина Калинина / Getty Images

Украинская теннисистка Ангелина Калинина продолжает представлять нашу страну на международной теннисной арене.

Украинская теннисистка завершила выступление на турнире WTA 1000 в Торонто после первого раунда, уступив на старте соревнований венгерке Анне Бондар.

Зато уже на турнире в Цинциннатти Калинина прошла первый круг, победив чешку Дарью Видманову.

Результаты Ангелины Калининой в 2026 году

Цинциннатти, США

  • Первый раунд: Ангелина Калинина - Дарья Видманова 2:1 (4:6, 6:4, 6:2)

Торонто, Канада

  • Первый раунд: Ангелина Калинина - Анна Бондар (Венгрия) 4:6, 5:7

Гамбург, Германия

  • 1/4 финала: Ангелина Калинина - Тамара Корпач (Германия) 3:6, 6:1, 1:6.
  • Второй раунд: Ангелина Калинина - Мария Лурдес Карле (Аргентина) 6:1, 6:3
  • Первый раунд: Ангелина Калинина - Кейтлин Кеведо (Испания) 7:5, 6:4

Яссы, Румыния

  • Первый раунд: Ангелина Калинина - Паула Бадоса (Испания) 3:6, 1:6

Уимблдон

  • Первый раунд: Ангелина Калинина - Камилла Рахимова (Узбекистан) 6:4, 4:6, 5:7

Истборн, Великобритания

  • Ангелина Калинина - Маккартни Кесслер (США, 7) 0:2 (4:6, 3:6)
  • Ангелина Калинина - Дарья Снигур 2:0 (7:6 (1), 7:5)

Берлин, Германия

Квалификация

  • Ангелина Калинина — Диан Парри (Франция) — 0:2 (4:6, 6:7)
  • Ангелина Калинина - Лулу Сун (Новая Зеландия) 2:0 (6:4, 6:3)

Ролан Гаррос

  • Первый круг. Ангелина Калинина — Диан Парри (Франция) — 1:2 (6:0, 2:6, 4:6)

Рабат, Марокко

  • Финал: Ангелина Калинина - Петра Марчинко (Хорватия) 2:6, 0:3 - отказ
  • 1/2 финала: Ангелина Калинина - Панна Удварди (Венгрия) 6:0, 6:3
  • 1/4 финала: Ангелина Калинина - Анна Бондар (Венгрия) 6:4, 7:5
  • Второй раунд: Ангелина Калинина - Юлия Стародубцева (Украина) 6:3, 7:6(3)
  • Первый раунд: Ангелина Калинина - Симона Вальтерт (Швейцария) 6:3, 6:4

Рим, Италия

  • Второй раунд: Ангелина Калинина - Солана Сьерра (Аргентина) 2:6, 3:6
  • Квалификация, финал: Ангелина Калинина - Кэти Волынец (США) 6:2, 6:3
  • Квалификация, первый раунд: Ангелина Калинина - Камила Осорио (Колумбия) 6:3, 7:5

Мадрид, Испания

  • Третий раунд: Ангелина Калинина - Наоми Осака (Япония) 1:6, 3:6
  • Второй раунд: Ангелина Калинина - Мария Боузкова (Чехия) 6:4, 6:3
  • Первый раунд: Ангелина Калинина - Камилла Рахимова (Узбекистан) 6:2, 5:7, 6:2
  • Квалификация, финал: Ангелина Калинина - Слоан Стивенс (США) 2:6, 7:6 (5), 6:2
  • Квалификация, первый раунд: Ангелина Калинина - Марина Бассольс Рибера (Испания) 6:2, 6:1

Линц, Австрия

  • Второй раунд: Ангелина Калинина - Донна Векич (Хорватия) - отказ
  • Первый раунд: Ангелина Калинина - Панна Удварди (Венгрия) 5:7, 6:1, 6:0
  • Квалификация, финал: Ангелина Калинина - Александра Саснович (нейтральный статус) 3:6, 2:6
  • Квалификация, 1/2 финала: Ангелина Калинина - Анна-Лена Фридзам (Германия) 6:4, 6:4

Дубровник, Хорватия

  • Финал: Ангелина Калинина - Андреа Ласаро Гарсия (Испания) 6:3, 4:6, 3:6
  • 1/2 финала: Ангелина Калинина - Тамара Зиданшек (Словения) 6:0, 4:6, 6:3
  • 1/4 финала: Ангелина Калинина - Полона Херцог (Словения) 7:6(4), 6:2
  • Второй раунд: Ангелина Калинина - Нурия Бранкаччо (Италия) 6:0, 6:2
  • Первый раунд: Ангелина Калинина - Лучия Бронцетти (Италия) 7:5, 0:6, 6:2

Анталья, Турция

  • Финал: Ангелина Калинина - Тамара Зиданшек (Словения) 6:0, 6:3
  • 1/2 финала: Ангелина Калинина - Катажина Кава (Польша) 6:3, 6:4
  • 1/4 финала: Ангелина Калинина - Алина Чараева (нейтральная) 7:5, 6:3
  • Второй раунд: Ангелина Калинина - Экатерине Горгодзе (Грузия) 6:3, 6:3
  • Первый раунд: Ангелина Калинина - Елена Приданкина (нейтральная) 6:2, 6:1

Анталья, Турция

  • Финал: Ангелина Калинина - Александра Олийникова (Украина) 6:3, 3:6, 6:2
  • 1/2 финала: Ангелина Калинина - Катажина Кава (Польша) 7:5, 6:2
  • 1/4 финала: Ангелина Калинина - Панна Удварди (Венгрия) 7:6(3), 7:5
  • Второй раунд: Ангелина Калинина - Элина Аванесян (Армения) 6:1, 7:6(5)
  • Первый раунд: Ангелина Калинина - Экатерине Горгодзе (Грузия) 6:3, 4:6, 6:3

Анталья, Турция

  • Финал: Ангелина Калинина - Моюка Учидзима (Япония) 5:7, 5:7
  • 1/2 финала: Ангелина Калинина - Вероника Эрьявец (Словения) 6:3, 6:1
  • 1/4 финала: Ангелина Калинина - Экатерине Горгодзе (Грузия) 6:4, 6:1
  • Второй раунд: Ангелина Калинина - Катарина Завацкая (Украина) 6:1, 6:2
  • Первый раунд: Ангелина Калинина - Алевтина Ибрагимова (нейтральный статус) 6:4, 4:6, 6:1

Оэйраш, Португалия

  • Второй раунд: Ангелина Калинина - Далма Галфи (Венгрия) 1:6, 2:6
  • Первый раунд: Ангелина Калинина - Лян Эньшуо (Китайский Тайбэй) 6:1, 6:4

Клуж-Напока, Румыния

  • Квалификация, первый раунд: Ангелина Калинина - Дарья Снигур (Украина) 3:6, 1:6

Australian Open

  • Первый раунд:  Ангелина Калинина - Ван Синьюй (Китай) 3:6, 3:6
  • Квалификация, финал: Ангелина Калинина - Мая Хвалинска (Польша) 5:7, 6:2, 6:1
  • Квалификация, второй раунд: Ангелина Калинина - Анук Куверманс (Нидерланды) 7:6(6), 6:0
  • Квалификация, первый раунд: Ангелина Калинина - Джоанна Гарланд (Китайский Тайбэй) 7:5, 6:2

Брисбен, Австралия

  • Первый раунд: Ангелина Калинина - Анна Бондар (Венгрия) 4:6, 6:7(3)

Биография и статистика Ангелины Калининой

Теннисистка родилась в Новой Каховке 27 февраля 1997 года и начала свою професиональную карьеру в 2015 году.

На Турнирах Большого шлема лучший результат Ангелины 1/32 Australian Open

Лучшие результаты на ТБШ

  • Australian Open - 1/32 (2023)
  • Ролан Гаррос - 1/64 (2025, 2022, 2021)
  • Уимблдон -1/64 (2023, 2022)
  • US Open - 1/64  (2024, 2022, 2021, 2018)

Спортсменка, рост которой составляет 180 см, за свою карьеру заработала 2 миллиона 120 тысяч долларов призовых. В рейтинге WTA не поднималась выше 25-й позиции.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WTA Ангелина Калинина

Статьи по теме

Свитолина разгромила Анисимову на "тысячнику" в Торонто Свитолина разгромила Анисимову на "тысячнику" в Торонто
Костюк вылетела в 1/8 финала турнира в Торонто Костюк вылетела в 1/8 финала турнира в Торонто
Свитолина одержала разгромную победу в третьем круге "тысячника" в Торонто Свитолина одержала разгромную победу в третьем круге "тысячника" в Торонто
Костюк уверенно преодолела третий раунд турнира в Торонто Костюк уверенно преодолела третий раунд турнира в Торонто

Видео

Месси впервые принял участие в матче после смерти отца
Месси впервые принял участие в матче после смерти отца

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: ответная игра Динамо в квалификации ЛК и другие матчи
просмотров
Свитолина легко преодолела третий раунд турнира в Торонто
просмотров
УПЛ: Полесье победило Харьков, Карпаты разгромили ЛНЗ
просмотров
Костюк вылетела в 1/8 финала турнира в Торонто
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:39
Лига конференций23:39
Вылет Динамо из еврокубков стал самым ранним за 21 год
Лига конференций23:15
Костюк: Сегодня нам не хватило ни удачи, ни мастерства
Европа22:41
Каррик: Рэшфорд – наш игрок, и он часть команды
Теннис22:22
Калинина с трудом прошла в следующий раунд турнира в Цинциннатти
Европа21:53
Хавбек Манчестер Сити продолжит карьеру в Саудовской Аравии
Украина21:28
Календарь Динамо: "бело-синие" вылетели из Лиги конференций
Лига конференций21:05
Гол Кащука позволил Карабаху выбить Динамо из еврокубков
Футбол20:26
Ряд арабских ассоциаций поддержали Инфантино
Бокс20:00
Бокс: расписание боев
Бокс19:50
Хижняк получил соперника для первого в карьере титульного боя
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK