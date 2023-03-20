Ангелина Калинина: результаты матчей
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина 2
Во втором раунде турнира в Индиан-Уэллсе украинка проиграла гречанке Марии Саккари
Результаты Ангелины Калининой в 2023 году
Индиан-Уэллс, США
- Ангелина Калинина - Мария Саккари (Греция) - 6:3, 2:6, 4:6
- Ангелина Калинина - Линда Фругвиртова (Чехия) - 6:4, 4:6, 7:5
Биография и статистика Ангелины Калининой
Теннисистка родилась в Новой Каховке 27 февраля 1997 года и начала свою професиональную карьеру в 2015 году.
На Турнирах Большого шлема лучший результат Ангелины 1/32 Australian Open
Лучшие результаты на ТБШ
- Australian Open - 1/32 (2023)
- Ролан Гаррос - 1/64 (2022, 2021)
- Уимблдон -1/64 (2022)
- US Open - 1/64 (2022, 2021, 2018)
Спортсменка, рост которой составляет 180 см за свою карьеру заработала 2 миллиона 120 тысяч долларов призовых. В рейтинге WTA не поднималась выше 28-й позиции.