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Калинина оформила выход в четвертьфинал турнира в Гамбурге

Украинка в двух сетах прошла аргентинскую соперницу.
Сегодня, 14:40       Автор: Игорь Мищук
Ангелина Калинина / Getty Images
Ангелина Калинина / Getty Images

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№56 WTA) вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в немецком Гамбурге.

В поединке второго круга, который дважды прерывался из-за дождя, украинка в двух сетах одержала победу над аргентинкой Марией Лурдес Карле (№231 WTA) со счетом 6:1, 6:3.

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Соперницы провели на корте 1 час 26 минут. Украинка за матч не выполнила ни одной подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть из десяти брейк-пойнтов.

Это была первая очная встреча теннисисток.

WTA 250, Гамбург, Германия
Второй круг

Ангелина Калинина (Украина) - Мария Лурдес Карле (Аргентина) 6:1, 6:3

Следующая соперница Калининой определится в немецком противостоянии между Тамарой Корпач и Юлией Штусек.

Ранее сообщалось, что Дарья Снигур вышла в четвертьфинал турнира в Праге.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WTA Ангелина Калинина

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